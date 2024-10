Elba Marcovecchio habló de la salud de Jorge Lanata: “Tengo mucha fe”

La abogada dio detalles de la operación que le practicaron al periodista en el Hospital Italiano y contó cómo evoluciona“Es un gladiador.” Con esas palabras cargadas de amor y fuerza, Elba Marcovecchio describió a su esposo, Jorge Lanata, tras la delicada intervención quirúrgica que atravesó en el Hospital Italiano. El periodista fue operado el miércoles por la tarde, luego de presentar un cuadro grave de isquemia intestinal, una condición en la que el flujo sanguíneo del aparato digestivo se ve bloqueado, amenazando la vida misma.El procedimiento al que fue sometido, una cirugía laparoscópica, tenía un objetivo claro: restaurar el paso de sangre hacia sus intestinos y evitar complicaciones mayores. Lanata, un hombre que demostró una resistencia sobrehumana en repetidas ocasiones, volvió a enfrentarse a un nuevo desafío de salud, uno más en una larga lista.Pero el dramatismo de la situación no solo recaía en los quirófanos. Al otro lado de la puerta, Elba, con la voz quebrada, compartió lo que fue esa jornada de incertidumbre: “Yo estaba cuando pasó. Ya son 117 días. Cada vez que Jorge tiene algo, me pongo muy nerviosa. Todos acá en el hospital lo saben”, confesó. Es inevitable la tensión que trae consigo cada complicación en la salud de su esposo, pero, como lo expresó ella misma, la esperanza se mantiene firme. “Yo tengo mucha fe.”El peso emocional de estas palabras resuena aún más al recordar que no es la primera vez que el periodista lucha por su vida. “Nosotros juntos llevamos diez internaciones, y esta es la tercera del año”, dijo la abogada, al revelar la cruda realidad de los últimos tiempos. Diez internaciones, una cifra que no deja de asombrar.La operación fue exitosa, pero el camino aún es incierto. Elba fue honesta en su declaración: “Podría volver al quirófano, es una alternativa. Pero dejémoslo en manos de los médicos, ellos son los que saben”. Y es que, como bien destacó, su esposo está “en el mejor hospital del país, rodeado de un equipo de médicos brillantes que están pendientes de cada detalle, incluido su médico personal”.El dramatismo del relato crece cuando la letrada revela un dato crucial: “Lanata no llegó consciente a la operación”. Una frase breve, pero devastadora. Es en esos momentos cuando la vulnerabilidad humana se muestra en su máxima expresión. La fortaleza y la figura pública se desvanecen, dejando solo al hombre, al esposo, al ser querido que lucha por su vida.Aún con la tensión a flor de piel, Elba Marcovecchio mantiene una postura serena, confiada en que lo peor ya pasó, pero consciente de que la batalla no terminó. Jorge, “un gladiador”, como lo definió, enfrenta una vez más los designios de un cuerpo que le jugó malas pasadas. Pero, como siempre, la fe, la medicina y su propia tenacidad serán los pilares que sostendrán su recuperación.Cabe recordar que el último parte médico emitido corresponde al día lunes y detallaba que “el paciente Jorge Ernesto Lanata se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, y está bajo estudio por un cuadro infeccioso. Su condición hemodinámica es estable, con un bajo requerimiento de medicamento vasopresor”.“Además, está conectado a asistencia ventilatoria mecánica con descenso de drogas sedativas. Actualmente, evoluciona con leve deterioro de la función renal; sin embargo, no ha requerido soporte diálico hasta el momento”, se detalló, para luego cerrar afirmando que “el paciente continuará internado en dicha Unidad de Terapia Intensiva para recibir el tratamiento específico necesario”,Los problemas del conductor de Periodismo Para Todos, quien es paciente de riesgo debido a su complejo historial clínico, comenzaron el 14 de junio de este año, cuando ingresó al instituto médico por un cuadro de neumonía. Allí permaneció la mayor parte del tiempo de estos casi cuatro meses, salvo por dos traslados a la Clínica Santa Catalina por recomendación médica para intentar un proceso de rehabilitación.

Cómo sigue la salud de Lanata

Este jueves Jesica Bossi, a cargo del ciclo mientras el conductor se recupera, habló de la salud de Jorge. “Arrancamos Lanata Sin Filtro y lo primero que les quiero decir es que pasó la noche bien, estable y sin fiebre. Ayer le tuvieron que hacer una isquemia intestinal que por suerte no estaba extendida“, comenzó diciendo.

Por su parte, la colega agregó: “Le sacaron una parte del intestino, no voy a dar explicaciones médicas porque no me corresponde, pero sí, como todo el mundo está al tanto de lo que pasó, queríamos básicamente decir esto”, expresó Bossi.

En tanto, adelantó que pronto se le realizará otra intervención a Lanata: “No unieron las dos partes del intestino en la misma cirugía porque esto implicaba algún riesgo de que eso no resultara bien. Entonces, en las próximas 24/48 horas, es decir, hoy y mañana, es probable que lo vuelvan a operar para unir el intestino. Esto, comparado con lo que fue ayer, es una cirugía mucho más rápida. Es menor y tiene que ocurrir”, agregó.

El resto del equipo envió “besos, rezos“ y palabras de amor para el conductor a lo que Jesica concluyó: “Sí, es un milagro Lanata. Dicho esto que es difícil para todos nosotros, pero bueno estamos al pie del cañón siempre”, cerró su comapañera.