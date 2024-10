De la Fuente: “La demanda hay que atenderla a partir de lo que necesita el consumidor”

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) participó de la 12° edición del Congreso FAO y la 25° Feria Conxemar, celebrados en Vigo. Estos eventos representan importantes foros pesqueros que permiten al sector evaluar la actualidad y las perspectivas de la pesca a nivel global.

Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP, destacó la relevancia de estos encuentros al señalar: “Las ferias permiten analizar la dinámica de los mercados y cómo se proyecta la situación comercial a corto y largo plazo”. Asimismo, enfatizó la necesidad de afrontar los desafíos del sector con una visión clara de la realidad: “Siempre venimos con alguna expectativa de mejora donde también tenemos en claro la realidad del sector, sobre la que tenemos que trabajar y acordar para afrontar esos desafíos de la mejor manera posible”.

En esta edición, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados contó con más de 750 expositores de 46 países. Argentina tuvo un stand donde las empresas locales tomaron contacto con potenciales compradores, permitiendo dar a conocer la calidad de los productos pesqueros nacionales.

Respecto a la dinámica de los mercados, De la Fuente indicó que mientras algunos presentan una demanda sostenida, otros se mantienen deprimidos: “Las empresas tienen el desafío de salir a buscar las alternativas que se presentan, pero es cierto que algunos mercados no están reaccionando como se esperaba. La pandemia ya ha quedado atrás, aunque hay determinados mercados que siguen sin reaccionar”.

En cuanto al mercado europeo, De la Fuente afirmó que, si bien se presenta estable, requiere de un trabajo constante: “La demanda hay que atenderla a partir de lo que necesita el consumidor y, en función de eso, la industria pesquera debe trabajar en una dinámica que se mueve muy rápido y es necesario actuar en consecuencia”.

Sostenibilidad Social y Económica

En el Congreso FAO, uno de los temas clave fue la sostenibilidad en el sector pesquero, tanto en el ámbito ambiental como en los aspectos económicos y sociales. “Este concepto también lo ha reflejado el Ministro de Pesca de España, Luis Planas, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al destacar que la pesca no solo debe ser sostenible ambientalmente, sino también desde el punto de vista económico y social”, manifestó De la Fuente.

El presidente de CAPIP recordó además el primer artículo de la Ley Federal de Pesca de Argentina, que establece la importancia de buscar el mayor aprovechamiento social y económico para toda la sociedad.

Próxima temporada de langostino en Rawson

Otro tema en análisis es la próxima temporada de langostino en la jurisdicción de Chubut. De la Fuente abordó el tema con cautela: “Lo abordamos con mucha prudencia, pero me parece que debemos reflexionar sobre lo sucedido en la temporada anterior. Creemos que todos hemos aprendido que debemos dialogar y buscar puntos de acercamiento en las diferencias que tienen empresas y sindicatos, pero eso lo queremos hacer trabajando”.

Además, destacó la importancia del trabajo continuo para superar las diferencias: “El hecho de que toda diferencia se intente acercar mientras se está trabajando es lo mejor que nos puede pasar. No podemos ser ajenos a la realidad de una sociedad que enfrenta índices de pobreza muy grandes, donde no podemos darnos el lujo de no trabajar, de no generar riquezas. Debemos actuar con prudencia y tener esperanza de que con diálogo las cosas se van a arreglar”.