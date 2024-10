Alianiello: «La grieta se está abriendo tanto que cada vez cae más gente»

Eugenia Alianiello, diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chubut, visitó los estudios de AzM Radio y analizó la coyuntura política nacional, expresó su apoyo a Axel Kicillof para ser candidato presidencial en 2027 y dijo que «el peronismo volverá a organizarse».

«A veces se percibe cierto clima de resignación en la sociedad. Yo creo que no hay que entregarse, porque son derrotas parciales y no una pérdida total. Creo que la grieta se está abriendo tanto que el lugar para que caiga la gente es cada vez mayor. Eso es terrible«, lamentó la legisladora, consultada sobre las constantes noticias de despidos.

Además, dijo que le «preocupa escuchar expresiones como la del diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, que decía hace unos días ‘antes de votar con el kirchnerismo me corto la mano’. Si ese es el nivel de representación que tenemos en la dirigencia, estamos realmente complicados. Esto es una foto de lo que está pasando».

«Creo que abajo hay movimiento. Me parece que el peronismo tiene eso de empezar a moverse y volver a organizarse. Ya lo ha hecho un montón de veces y no tengo dudas de que esta vez lo hará nuevamente. Hay actores y dirigentes que están con muchas ganas de acompañar ese proceso y dar amplitud. Eso es sumamente valioso», aseguró.

Además, Alianiello se aventuró a apoyar al gobernador de la provincia de Buenos Aires en lo que parece ser una carrera a la presidencia. «No tenemos un montón de gobernadores que puedan ser candidatos o que puedan enfrentar el desafío para 2027. Creo que Axel Kicillof es la persona. No tengo dudas de eso. Hay que ver cómo se va configurando y armando paso a paso. Hay que tener en claro cuál es el objetivo. Es muy difícil volver de las provocaciones o de los enojos. Creo que cuando las cosas no se pueden resolver hacia adentro, se deben resolver en las urnas«, sentenció.