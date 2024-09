Vidal endurece su postura contra YPF: «Perjudican al pueblo trabajador»

El gobernador Claudio Vidal participó de un gran acto junto a los trabajadores unidos de Santa Cruz, al pie de El Gorosito en Caleta Olivia y solicitó a YPF una salida ordenada y clara de los yacimientos.

En una movilización sin precedentes en el flanco norte provincial, organizada por los trabajadores y sindicatos de la provincia de Santa Cruz, allí el titular del Ejecutivo Provincial cerró el acto, destacando la asistencia de los trabajadores del sector privado y estatal, “es la primera vez que los trabajadores toman conciencia de lo mucho que significa esto y se abrazan en unidad en defensa de nuestros recursos” y señaló “no es en contra de una persona ni un gobierno, es en contra de las malas decisiones que perjudican al pueblo trabajador”.

El gobernador Vidal en su discurso se lamentó porque “en este país se toman decisiones desconociendo el interior, cada uno de los recursos que tienen las provincias” y describió lo que sucedió con la provincia: “Es muy importante recalcar la difícil situación que atraviesa Santa Cruz, en la Cuenca Carbonífera, que por decisiones de los gobiernos anteriores y por mala administración hoy tenemos una situación complicada, la obra de las represas que fue paralizada y debe continuar y éste gobierno está dispuesto a discutir el avance. Este gobierno no tiene miedo, el recurso es nuestro y lo que decimos con la boca lo defendemos con el pecho”.

“Basta de pobreza, de malas decisiones, de olvido para Santa Cruz”, recalcó el mandatario provincial frente a una masa de trabajadores de toda la provincia.

Luego más adelante indicó puntualmente con respecto a YPF, que “está generando mucho daño, pérdidas millonarias, y eso perjudica a planes de desarrollo social, a la salud, a la educación pública, no es lo mismo en que se vaya hoy o el año entrante. Le quiero dejar en claro a Marín -Horacio-, presidente de YPF, que no se puede ir sin hacerse cargo del grave pasivo ambiental que se gestó en Santa Cruz, no puede pretender retirarse de estos yacimientos después de tantos años de caída de la producción, de perjudicar a las empresas pymes; cómo puede ser que en esta retirada cobarde sea tan inconsciente de querer condicionar a las nuevas empresas en pagar un barril diferenciado a lo que marca el mercado internacional, pero además condicionando a las posibles operadoras que quieren venir a invertir, que ellos son los únicos compradores de nuestros recursos”.

Vidal precisó puntualmente que “en esas condiciones no, en esas condiciones no, porque nos condenan en el futuro, porque nos condenan en el futuro, estamos dispuestos a seguir dialogando, estamos dispuestos a construir este reclamo, este reclamo es en defensa de nuestros recursos, es en defensa del trabajo, es en defensa de la producción, pero también es dejar algo bien en claro, un trabajador al igual que ustedes se pone al frente del reclamo en defensa del presente y del futuro de esta provincia, y si el señor presidente cree que nosotros no nos animamos a avanzar en lo que tengamos que avanzar, que sepa y que le quede bien en claro, con diálogo, con predisposición, con reglas claras, seguramente andaremos bien, pero no nos tiembla el pulso para convocar a una movilización masiva hasta la torre lujosa de Puerto Madero, que le quede claro, acá estamos y acá estoy, en defensa de mi pueblo y algo más para terminar, la sociedad santacruceña, el pueblo argentino debe saber que estas cosas suelen pasar cuando los que representan al pueblo tienen la oportunidad de negociar con el privado, no exigen garantías de inversión en toda la vida útil de un recurso”.

“En Santa Cruz, precisamente en YPF, pasó lo siguiente, en la provincia, hace algunos años atrás, cuando concesionaron las áreas petroleras, exigieron un plan de inversión mínimo, que solamente tiene validez hasta el año 2027, entregaron las áreas hasta el año 2042, pero desde el 2027 al 2042 no hay planificación de inversiones. Regalaron nuestros recursos, eso es lo que generó que hoy estemos reclamando en defensa de nuestros recursos, de la generación de empleo y del incremento de la producción. Esa es la triste realidad que tienen que saber los santacruceños, es por eso que les pido que me acompañen, que nos acompañen, la decisión política está tomada, estamos dispuestos a discutir, pero con reglas claras, sin perjudicar más el presente y condicionando el futuro de nuestro pueblo. Las malas decisiones nos perjudican y eso es lo que en esta provincia se tenía que terminar”, concluyó.

Acompañaron al mandatario provincial, integrantes del gabinete provincial; la senadora Natalia Gadano; los intendentes de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; Perito Moreno, Matías Treppo; Las Heras, Antonio Carambia; Pico Truncado, Pablo Anabalón; Los Antiguos, Zulma Neira; Puerto Deseado, Juan Raúl “Pirri” Martínez; Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez; y la presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui. Asimismo, estuvieron presentes, los trabajadores de Petroleros Jerárquicos, Camioneros, UOCRA, APAP, UPCN, ATE, ATSA, de la CTA Autónoma, Luz y Fuerza, YCRT, APS de Yacimientos Río Turbio y Vigiladores, entre otros.