Vera criticó a los diputados radicales que cambiaron su voto: «Es reprochable»

El referente del frente radical Abel Amaya (F.R.A.C.h.), Orlando Vera, expresó su rechazo hacia los diputados radicales que cambiaron su voto para permitir que quedara firme el veto de Javier Milei a la ley que aumentaba las jubilaciones.

«La agenda pública habla de que los radicales votaron en contra. A ver, vamos a aclarar: el radicalismo planteó un proyecto que fue vetado por el Presidente, pero el proyecto de ley sale del radicalismo. Entonces, un grupo minúsculo de cinco legisladores cambió su voto y ahí es donde aparece todo este sainete, en el que estos legisladores desoyen lo que ellos mismos habían votado y lo que el mismo partido les pidió que siguieran en la misma línea», explicó.

En diálogo con AzM Radio, Vera buscó despegar del radicalismo a los diputados que cambiaron su voto: «Me parece que, en principio, estos legisladores lo que generan es un descrédito nuevamente, un golpe más al sistema de representación política en general, a la representatividad de los legisladores en este caso, pero a todo el sector político. Eso no me parece nada bueno, justamente ahora la gente está enojada. Ahora aparece la idea de que hubo algún arreglo, de que por qué cambian el voto. Eso es condenable, reprochable y no vamos a estar de acuerdo para nada«.

«Ir en contra de esa mínima mejora que se estaba logrando para los jubilados no es defendible desde ningún lugar. No hay argumento que pueda ir a favor. Por más que se consigan cuestiones para algún distrito equis, o peor, para alguna persona en particular», criticó.