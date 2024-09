Qué se sabe del posible traspaso de Colapinto a Sauber

El argentino podría seguir en la Fórmula 1 durante la próxima temporada.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una gran irrupción en la Fórmula 1, lo que generó el interés de una de las escuderías que podría pelear por los primeros puestos en los próximos años.

Luego del histórico octavo puesto que consiguió en el circuito callejero de Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán, el jefe de equipo de Williams, James Vowles, confesó su interés en que Colapinto continúe en la Fórmula 1 en 2025.

El problema acá surge en que Colapinto está ocupando el asiento del estadounidense Logan Sargeant, que dejó su lugar en Williams antes de lo esperado, pero ya se sabía que el año que viene no iba a seguir en el equipo. Ante esta situación, la escudería cerró en los últimos meses la incorporación del español Carlos Sainz Jr., lo que dejaba sin lugar al argentino de cara al 2025.

Es por esto que Vowles quiere negociar con Sauber, que ya mostró interés en el oriundo de Pilar, para que ocupe una de sus butacas el año que viene.

El 2025 no sería nada fácil para el argentino, ya que actualmente Sauber tiene el auto más lento en la Fórmula.

Pero de cara al futuro es una muy buena opción, ya que Sauber en 2026 pasará a ser Audi, que quiere pelear en las primeras posiciones del campeonato.

Con la posible llegada de Colapinto a Sauber/Audi se abre un abanico de posibilidades.

Por un lado, hay medios brasileros asegurando que Sauber quiere proponerle un contrato de cuatro años a Colapinto, apostando en el futuro del argentino.

La otra opción es que Colapinto corra en Sauber durante 2025 y que en 2026 hagan un intercambio, con Sainz pasando a lo que ya será Audi y el pilarense retornando a Williams, que no quiere perder a uno de sus diamantes.

Por lo pronto, Colapinto ya disputó dos carreras en la Fórmula 1 (duodécimo en Italia y octavo en Monza) y demostró que está a la altura de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.

Su próxima prueba será este fin de semana, cuando se lleve a cabo el GP de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay.