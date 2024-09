Javier Milei debutará ante la ONU con un discurso crítico hacia China y la Agenda 2030

El Presidente hablará el martes que viene en la apertura de la Asamblea General en Washington. En su primer discurso, denunciará el «alineamiento» del organismo con China y criticará la Agenda 2030.

El presidente Javier Milei hará su debut el martes próximo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con un encendido discurso contra la Agenda 2030 y para diferenciarse de esa organización por su «alineamiento con China», en sintonía con el acercamiento del Gobierno con Estados Unidos.

El mandatario volverá por sexta vez a territorio estadounidense en menos de un año, en este caso para disertar por primera vez ante los mandatarios de los países miembros del organismo supranacional, con un discurso en el que reiterará sus cuestionamientos al socialismo, como sinónimo del intervencionismo estatal. Además, reafirmará sus críticas a la lucha contra el cambio climático y las políticas de género.

El libertario partirá el sábado por la noche en un avión privado rumbo a Nueva York, a poco más de un mes de su última salida al exterior, cuando emprendió una visita exprés a Chile. Estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y la canciller Diana Mondino. Podría sumarse a la delegación el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Javier Milei hablará el martes por primera vez ante la ONU

La agenda del viaje se encontraba en definición y será detallada en las próximas horas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa. Hasta ahora, solo estaba confirmada la exposición del mandatario ante la Asamblea de la ONU, en el cuarto turno, prevista para el martes próximo a las 16.

El primer discurso de Milei ante la ONU será similar al que pronunció a principios de año en el Foro de Davos, según supo la Agencia Noticias Argentinas, y se centrará en reafirmar «las ideas de la libertad», tanto a nivel social como económico, por lo que se espera que exponga sus cuestionamientos a la Agenda 2030. No será la primera vez que el libertario rechace el cambio climático y las políticas de igualdad de género, por lo que se dedicará a profundizar su ya conocida posición.

La Agenda 2030, aprobada en 2015 por Naciones Unidas, es un esquema de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que invitan a los países miembro a trabajar para “poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo”, según indica la ONU.

Entre los ODS se encuentran el “fin de la pobreza”, “hambre cero”, “salud y bienestar”, “educación de calidad”, “igualdad de género”, “agua limpia y saneamiento” y “acción por el clima”. Las propuestas, apoyadas por todos los Estados miembro, son flanco de críticas de sectores de ultraderecha que denuncian la intervención del Estado.

Con críticas a China, Milei reafirmará su alineamiento con EEUU

También dedicará un tramo de su exposición a cuestionar el «alineamiento» de la ONU con la República Popular China, gobernada por el Partido Comunista Chino. «El Presidente está más alineado con los valores occidentales», admitió una fuente del entorno con injerencia en los discursos del mandatario. En la Casa Rosada consideran que la ONU «trabaja bajo el servicio de China», por lo que el mandatario expondrá sus diferencias a ese respecto.

A pesar de la proximidad geográfica, en la administración libertaria aseguran que el mandatario evitará pronunciarse sobre las elecciones de Estados Unidos. Con el 5 de noviembre como horizonte para la contienda electoral, y pese a su cercanía ideológica con el candidato republicano, Donald Trump, quien enfrenta a la demócrata Kamala Harris, Milei evitará cualquier gesto político para «no interferir en la campaña».

Con la sede del FMI a pocos kilómetros, en Washington, las especulaciones por las renegociación de un nuevo acuerdo resuenan, pese a que fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que no hay reuniones programadas con funcionarios de la Casa Blanca ni con autoridades del organismo. Hasta el momento las negociaciones con el FMI permanecían pausadas.

En el Gobierno atribuían esa quietud al ex director del Hemisferio Occidental Rodrigo Valdés, quien optó por correrse del cargo tras las acusaciones del mandatario por «izquierdista». Este cambio renovó las expectativas del Gobierno argentino, que se esperanza con un rediseño del acuerdo con el Fondo.

El FMI avanza con una decisión que podría beneficiar a Argentina en u$s12.000 millones

Días atrás, el Fondo Monetario Internacional se reunió informalmente para analizar modificaciones en su política de sobrecargos. El organismo multilateral estaría dispuesto a conceder una reducción en los intereses extra que cobra a países que están endeudados por encima de su cuota.

En el mismo sentido, podría aceptar una revisión a la baja de la tasa base y una suba del tope a partir del cuál se cobran las penalidades. En octubre se llevará a cabo el encuentro formal donde se podría comunicar una decisión que favorece a Argentina que paga más de u$s700 millones al año por esta política.

Para Argentina podría redundar en un ahorro de u$s400 millones anuales, estimando una vida de treinta años de los sobrecargos, podría implicar un ahorro de alrededor de u$s12.000 millones.