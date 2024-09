Drones ucranianos atacaron un gran arsenal ruso y causaron explosiones masivas al noreste de Moscú

El depósito ubicado en la region de Tver albergaba misiles Iskander y Tochka-U, así como bombas planeadoras y proyectiles de artillería. La instalación se incendió en el ataque y estaba ardiendo en un área de 6 kilómetros de anchoUn importante ataque ucraniano con drones contra Rusia desencadenó el miércoles unay obligó a evacuar parcialmente a los residentes cercanos alen la región de Tver, informaron un funcionario ucraniano y la prensa rusa.afirmó quelocalidad de la región rusa desituada a unos 380 kilómetros al noroeste de Moscú y a unos 500 kilómetros de la frontera con Ucrania.El ataque fue llevado a cabo por eljunto con las Fuerzas de Inteligencia y de Operaciones Especiales de Ucrania, dijo un funcionario de seguridad de Kiev a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato para discutir la operación.Según el funcionario, el depósito albergaba misilesasí comoDijo que la instalación se incendió en el ataque y estaba ardiendo en un área de 6 kilómetros de ancho.Autoridades evacuaron el área hasta varias horas después del bombardeo, y recién en la tarde de este miércoles reabrieron el acceso a Tver y las zonas aledañas al depósito atacado.Un vídeo no verificado esituada no lejos de la frontera con Bielorrusia.Los satélites de la NASA captaronen las primeras horas del miércoles y las estaciones de vigilancia sísmica captaron lo que los sensores consideraron un terremoto menor en la zona.La agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti citó a las autoridades regionales diciendo que los sistemas de defensa aérea estaban trabajando para repeler unenque tiene una población de alrededor de 11.000 personas. La agencia también informó de un incendio y de la evacuación de algunos residentes locales.Losdijo Igor Rudenya, gobernador de la región de Tver, en un mensaje en el canal de mensajería Telegram de la administración de la región. No precisó qué estaba ardiendo.No hubo información inmediata sobre si los ataques habían causado víctimas. El Ministerio de Defensa ruso no se pronunció sobre el hecho.Segúndel Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey, en California, el tamaño de la explosión principal mostrada en el vídeo no verificado de las redes sociales era cAsimismo, imágenes satelitales del deposito tomadas antes de la guerra muestran que allí se almacenaba una enorme cantidad de munición al aire libre, algo que explicaría que se produjeran detonaciones tan graves como consecuencia de los ataques.En el distrito delimítrofe con el delas clases de algunas escuelas y guarderías se pasaron a realizar por internet, según informó la administración del distrito en la red social VKontakte.Lasque Ucrania lanzó durante la noche contra cinco regiones rusas, informó el miércoles la agencia estatal de noticias rusa TASS, citando al Ministerio de Defensa de Rusia.Los gobernadores regionales informaron de que esos ataques no habían causado daños.Pero el informe del Ministerio de DefensaLoscontra objetivos en el interior de Rusia sona medida que avanza la guerra y Kiev desarrolla su tecnología de aviones no tripulados.Kiev ha dicho anteriormente que sus ataques contra Rusia tienen comoenergéticas y de transporte clave para los esfuerzos bélicos de Moscú.Las autoridades rusas rara vez revelan el alcance total de los daños infligidos por los ataques ucranianos.causando al menos un muerto, destrozando viviendas e interrumpiendo los vuelos en los aeropuertos de Moscú.Los ataques ucranianos contra equipos militares, municiones e infraestructuras rusas en el interior de Rusia, así comoque se libra en gran parte en el interior de Ucrania,El rápido avance de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza rusa deel mes pasado encaja en ese plan, que aparentemente pretende obligar al presidente rusoa retroceder.El último ataque se produjo además mientras una alta diplomática estadounidense afirmaba que elanunciado recientemente por el presidente ucraniano,pero aún confidencial,y ayudar a poner fin a un conflicto que ya lleva tres años.Zelensky también está buscandoAlgunos líderes occidentales se han opuesto a esta posibilidad, temiendo verse arrastrados al conflicto.El mes pasado, Zelensky declaró que su plan para la victoria no sólo incluye objetivos en el campo de batalla, sino tambiénEl plan se ha mantenido en secreto, pero la embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas,dijo durante una conferencia de prensa el martes que los funcionarios de Washington lo han visto.“Creemos que establece una estrategia y un plan que pueden funcionar”, declaró, añadiendo que Estados Unidos lo planteará a otros líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana. No hizo comentarios sobre el contenido del plan.