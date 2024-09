Donald Trump acusó a la Fed de hacer política a favor de Kamala Harris tras la agresiva baja de tasas

A Donald Trump no le gustó nada la baja de tasas de 50 puntos básicos que tomó la Reserva Federal (Fed). O al menos así se desprende de sus declaraciones, al asegurar que la decisión del organismo muestra que la economía estadounidense está «muy mal» o que el Banco Central está «jugando a la política».

«Supongo que el recorte tan grande demuestra que la economía está muy mal, suponiendo que no estén jugando a la política. La economía está muy mal, o están jugando a la política, una cosa u otra. Pero fue un gran recorte», dijo el expresidente y candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano a los medios de comunicación.

A menos de dos meses para que se celebren las elecciones en EEUU, que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre, esta no es la primera vez que Trump acusa a la Fed de actuar políticamente o critica al titular del organismo, Jerome Powell.

De hecho, en una entrevista concedida a ‘Bloomberg News’ durante el verano, el candidato republicano ya advirtió a Powell que no recortara las tasas de interés antes de las elecciones, aunque añadió que si volvía a ocupar la Casa Blanca dejaría que Powell cumpliera el resto de su mandato al frente de la Fed si estaba «haciendo lo correcto».

Con todo, a pesar de haber nominado a Powell para ocupar el cargo de presidente de la Fed en 2017, Trump lo criticó repetidamente por no bajar las tasas para evitar el sobrecalentamiento de la economía. El mandato actual de Powell como presidente (fue designado nuevamente por el presidente Joe Biden en 2021) finalizará en 2026.

La desmentida de Powell sobre la influencia política

El presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, Jerome Powell, aseguró que en la toma de decisiones sobre el recorte de los tipos, las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre no son una variable a tener en cuenta.

«Nuestro trabajo es apoyar la economía en nombre de los estadounidenses. Si acertamos, esto beneficiará a la población de forma significativa. Nos concentramos en esto», dijo en la rueda de prensa posterior a que el regulador anunciara por primera vez en cuatro años y medio una bajada de los tipos, en esta ocasión de medio punto.

Antes de los comicios presidenciales, el Comité Federal de Mercado Abierto, (FOMC), encargado de tomar esa decisión, no tiene programada ninguna reunión más: estas serán el 6 y 7 de noviembre, justo después de las mismas, y el 17 y 18 de diciembre.

El de este martes y miércoles era por tanto el último encuentro antes de que la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata, Kamala Harris, y el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021) se enfrenten en las urnas.

Pero Powell dejó claro que esa fecha decisiva no influyó en el paso tomado: «No aplicamos ningún otro filtro», indicó ante los medios.