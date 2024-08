Venezuela advierte a la UE que promover «un Gobierno falso» será desastroso

El canciller de Venezuela, Yván Gil, advirtió que los intentos del alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, por promover «un Gobierno falso» en el país sudamericano serán desastrosos para Europa.

Así lo afirmó Gil a través de su canal en Telegram, en respuesta a una publicación en redes sociales de Borrell, quien este lunes sostuvo conversaciones con el excandidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia.

En un breve mensaje publicado en X, el también vicepresidente de la Comisión Europea dijo que «en conversación con Edmundo González he reafirmado la posición de la UE: publicación y verificación de actas, fin a la represión y necesidad de un diálogo con garantías que refleje la voluntad popular».

Borrell también indicó que la divulgación de «los resultados electorales corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE)», en alusión a que el máximo tribunal venezolano está atendiendo asuntos relacionados con los resultados electorales.

A su vez, Gil respondió: «El Sr. Borrell ya fracasó una vez cuando trató de alentar un Gobierno falso en Venezuela, esta vez tiene pintada la derrota en la frente nuevamente».

Las declaraciones de Gil se producen en un contexto en que la UE no ha reconocido los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, los cuales el CNE se dio a conocer en la madrugada del día siguiente.

El canciller venezolano consideró que Borrell está «empeñado en lanzar al vacío a los Gobiernos de Europa, no le aconsejamos tomar ese camino».

Gil comparó la situación actual con inicios de 2019 cuando el entonces diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela en una plaza pública, contando con el aval inmediato de Estados Unidos, la UE y varios países de la región.

En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano enfatizó que «un Guaidó 2,0 seguro será mucho más desastroso para quienes se aventuren en esa dirección. El basural de la historia le tiene un lugar reservado, estamos seguros de ello».