Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Ísola cumple 10 años de servicio

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn cumplió el pasado 1° de agosto sus 10 años de su creación y por ello desde este lunes y hasta este viernes se realizarán diversas actividades.

Este lunes se realizó un acto de apertura en el Auditorio del nosocomio, en donde se realizó una reseña de la trayectoria a cargo del equipo actual. “Cumplimos 10 años de atención ininterrumpida en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. A lo largo de todos estos días recorrimos la historia, desde el inicio, que hizo que podamos estar hoy festejando esto en Puerto Madryn. Es la única unidad de atención pediátrica de pacientes críticos de la ciudad y fue una de las pioneras también en toda la provincia”, sostuvo la directora actual de la UCIP, Mariana Garutti.

Al ser consultada sobre el estado actual del equipo, Garutti destacó la unión del equipo de trabajo, lo que ha sido fundamental para conseguir el éxito con los pacientes. “Sin un trabajo interno importante uno no puede brindar demasiadas cosas, así que es una premisa para nosotros trabajar humanamente, como equipo, entre enfermeros, médicos, kinesiólogos, gente de nutrición, laboratorios y rayos. Un servicio cerrado de puertas abiertas, que es como me gusta definirlo”, dijo.

En cuanto al equipamiento, la funcionaria reconoció que “siempre hace falta más” sin embargo aclaró que “ahora no nos podemos quejar, creo que tenemos un lindo servicio que responde a lo que necesita la comunidad prioritariamente. Creo que hoy estamos acá en gran medida por una respuesta a lo que la comunidad necesita. Es de ahí donde surgen las cosas y son el motor todo el tiempo. Los pacientes son nuestro objetivo y a la vez es el impulso que nos hace que tengamos que seguir en esa dirección”, relató Garutti.

Luego, la Directora de la UCIP agradeció a las diversas intituciones de Puerto Madryn que aportaron a los largo de estos 10 años, como la Municipalidad, Aluar, La Asociacón Amigos del Hospital, entre otros para que se tenga el presente actual.

La celebración también contó con la participación de familias que han pasado por la UCIP, compartiendo sus historias y testimonios. “Se hicieron presentes dos familias, un paciente quiso dar también testimonio y fue un momento muy emotivo. Uno no da cuenta muchas veces hasta que no hace esta trayectoria del recorrido de inicio a fin y eso es lo que nos pasó hoy. Y otras familias mandaron también sus videos, así que recibimos muchos halagos”, relató por su parte Jonathan Llanos, a cargo del área Enfermería de la UCIP.

Otras actividades

Este martes de 7 a 14 horas se realizará una capacitación a equipos de Salud vía zoom desde la sede del Colegio Médico. El jueves 10 a 20 horas será la maratón de RCP en la Galesa, de manera abierta a la comunidad. Por último, el viernes a las 15 horas se realizará la caminata familiar recreativa, con salida desde el Hospital Ísola hasta la “Fuente”, ubicada en la rambla.