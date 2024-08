Sebastián Enrique criticó al Administrador de los puertos de Madryn y sostuvo que le quedó grande el puesto

Tras una reciente asamblea, Sebastián Enrique, secretario general del Sindicato de Obreros Unidos Portuarios (SAOP), expuso una serie de preocupaciones y denuncias en torno a la gestión del Administrador de los puertos de la ciudad del Golfo.

“Hoy tuvimos una asamblea a raíz de una violación del convenio que tenemos por este nuevo Administrador. En el día de hoy hizo ingresar a una persona que no es hijo de nadie, y nosotros tenemos uno de los artículos por convenio que se le da la prioridad a los hijos. Además, hoy contamos con 6 personas que están contratadas hace cuatro años. Entre ellos hay hijos que tienen la prioridad para el ingreso, y hasta la fecha no se ha logrado su ingreso a planta”, señaló Enrique.

El dirigente sindical relató un encuentro reciente con el Administrador: “Hace unos días, el Administrador vino a verme a mi oficina, a decirme que iba a hacer ingresar a una persona porque tenía un compromiso con un amigo. La idea la tomamos como una imposición que él quiere poner hacia el sindicato. Nosotros ese tipo de avasallamiento no se lo permitimos a él, ni a nadie que venga con esta postura. La posición del sindicato siempre es sentarse a negociar. Yo le dije que estaba violando el convenio, que para eso él tenía que sentarse y generar consensos”.

Enrique subrayó que no están en desacuerdo con el ingreso de una nueva persona, pero enfatizó que “si va a entrar una persona, también deben ingresar los seis compañeros que están contratados y desde la gestión anterior venimos peleando para que estén en planta permanente”. Ante la negativa del Administrador a negociar, el secretario general advirtió sobre las consecuencias de una gestión que perciben como empresarial y no administrativa: “Estas son las consecuencias cuando viene gente que piensa que esto es una empresa. Esto no es una empresa, esto es la Administración Portuaria”.

El sindicato, que ha mantenido la paz social desde 2009 sin recurrir a medidas de fuerza, se encuentra en una encrucijada. “La idea, después de la asamblea que fue aprobada por la mayoría, era llevar a cabo una medida de fuerza. Hicimos una presentación nuevamente a la administración, les dimos un día más para que resuelvan el problema, así retiran las medidas que tomaron. Si no, entre miércoles y jueves, estaríamos realizando la medida de fuerza que paralizaría la actividad de toda la parte administrativa, tanto el muelle de Piedra Buena como el muelle de Storni”.

Enrique también criticó la actitud del Administrador: “Me parece que él piensa que el puerto es la empresa que tiene acá con 5 o 6 empleados. No lo vamos a permitir. Vamos a empezar a tomar medidas ya que es muy agresivo con sus palabras. Vamos a empezar a vigilar las actitudes del Administrador. Acá se necesita a una persona que esté con los pies en la tierra y sepa cómo llevar adelante una negociación o el trato con las personas”.

Finalmente, el secretario general reafirmó el compromiso del sindicato con una gestión transparente y participativa: “No son las formas que debe tener un Administrador, por eso digo que para mí le ha quedado grande el puerto. He pasado por la mayoría de los administradores y siempre hemos podido discutir sentados en una mesa. El sindicato está presente en todo. No pueden tomar medidas sin informar al sindicato, porque si no lo hacen es como si no existiéramos”.