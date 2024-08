Jones: «Hay que ser lo más austeros y prolijos posible y fijar prioridades»

Luka Jones, intendente de 28 de Julio, célebre por ser el mandatario municipal más joven del país, se reunió con su par de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, con quien dijo tener «diferentes vínculos que nos unen»

En diálogo con AzM Radio, el jefe comunal valletano dijo que «quizás con la proyección a futuro se puedan realizar algunos trabajos en conjunto«. «Uno trata de ser dialoguista y proyectar inversiones o líneas de trabajo que puedan venir de las grandes ciudades. 28 de Julio y los demás pueblos siempre queremos participar de eso y estar al tanto, por eso siempre buscamos estar presentes», aseguro.

Jones hizo un análisis de la actualidad y consideró que «el contexto es difícil por la situación económica. Ante eso yo creo que hay que ser lo más austero y prolijo posible y fijar prioridades. Tenemos muchas ideas y propuestas que hablamos en la campaña. Nos aggiornamos a gobernar con principios y prioridades».

«Uno de los principales problemas que teníamos al asumir era el desgastado parque automotor que heredamos. El primer día no podíamos hacer una fosa en el cementerio porque no teníamos la retroexcavadora andando, ni repasar las calles porque la motoniveladora no tenía cuchilla«, recordó.

El intendente destacó la capacidad de respuesta de su equipo: «Hablamos con los contribuyentes, tributaron del modo correcto, pudimos poner a funcionar las máquinas rotas y compramos una camioneta cero kilómetros para mejorar la logística de la localidad, en enero. Hace días compramos una nueva retroexcavadora con recursos propios«.