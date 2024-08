Investigan la ausencia de aves en la Laguna Chiquichano

Desde hace un tiempo, los vecinos de la Laguna Chiquichano de Trelew notaron que cada día había menos aves en la zona, fenómeno que generó preocupación en la comunidad científica de Trelew.

Por este motivo, personal de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Ltda. de Trelew y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco comenzaron a realizar una serie de estudios que permitirán determinar el motivo de esta ausencia.

Los estudios

Al respecto,el jefe de Plantas Potabilizadoras de la prestadora de servicios públicos, ingeniero Ricardo Gallastegui, explicó: “Estamos haciendo un monitoreo de las lagunas, extrayendo muestras a fin de hacer algunas determinaciones in situ y otras en el laboratorio de calidad de agua de la Cooperativa. Estamos colaborando con el Instituto de Investigaciones de Hidrobiología”. Añadiendo: “Básicamente están haciendo un monitoreo para trabajar en la gestión de este sistema lagunar, ya que se ha observado que no hay presencia de aves. Hay preocupación por esa problemática y se quiere investigar para definir cuales el trasfondo de la cuestión”.

Gallastegui destacó que el trabajo en colaboración con otras instituciones es permanente, señalando que incluso “en esto hay gente de Salud Ambiental del laboratorio de Bromatología, que nos está dando una mano con algunas mediciones, porque tenemos problemas con una sonda de PH”.

Hizo notar que este tipo de estudio en la laguna Cacique Chiquichano “es nuevo para nosotros, porque lo que hacemos periódicamente, lo que nos compete, es el monitoreo de las lagunas de estabilización, de las lagunas cloacales. Éste trabajo es una colaboración”.

La voz de la ciencia

Por su parte, la bióloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia, en el Instituto de Investigación de Hidrobiología, Noelia Uyua, indicó que “hicimos un pedido a la Cooperativa para que colabore con nosotros en esta investigación, dado que en los últimos tiempos no hay registros de aves en la laguna y algunos investigadores de la Universidad, como Gonzalo Herrera que es especialista en aves, se acercaron al laboratorio al Instituto para consultarnos a ver si podíamos trabajar en conjunto para determinar qué está pasando”.

“Yo me dedico específicamente a lo que es fitoplancton que son las microalgas que están en el agua y en el estudio conjunto vemos que hay algunos cambios respecto de lo que normalmente nosotros vemos, así que para poder determinar a ver qué es lo que está produciendo que no haya aves en la laguna pedimos a la Cooperativa que nos dé una mano para obtener esos resultados. Así en conjunto entre los datos biológicos y los físico-químicos veremos si podemos dar una respuesta”, puntualizó.

Agregó que “conocemos de qué se alimentan estas aves y esos organismos no están presentes hoy en la laguna. Todavía no sabemos por qué no están presentes. Hay varias hipótesis dando vueltas pero no tenemos certeza de ninguna en particular así que por eso seguimos estudiando”.

“Esto de trabajar en colaboración entre distintas instituciones hará que seguramente podamos alcanzar una respuesta y encontrar herramientas para poder gestionar estos espacios que son tan importantes para nuestra ciudad”, concluyó.