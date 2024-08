Intensificaran los controles anti Uber en Puerto Madryn

La reciente irrupción de Uber en Puerto Madryn ha generado un fuerte rechazo por parte de la Asociación de Propietarios de Taxis de la ciudad. Edgar Sandanella, referente de la entidad, expresó su preocupación y advirtió sobre las consecuencias legales para los conductores que utilicen la aplicación sin cumplir con la normativa local.

“Recién salimos de una reunión en el Municipio, donde diagramamos el trabajo a realizar y en la misma exigimos el cumplimiento de la ordenanza vigente”, declaró Sandanella, tras mantener un encuentro con el Ejecutivo Municipal. Según explicó, durante la reunión se les informó que comenzarán a sancionar a aquellos conductores que operen mediante la aplicación sin contar con la habilitación municipal como transporte de pasajeros.

El referente de los taxistas no escatimó en críticas hacia Uber, afirmando que la empresa no respeta las ordenanzas locales. “Vemos con preocupación que la gente de Uber no tenga escrúpulos. Directamente dicen que el servicio está habilitado, pero no es así”, subrayó Sandanella, aludiendo a la falta de regulación de la plataforma en la ciudad.

En respuesta a la situación, Sandanella adelantó que los controles por parte del municipio serán más rigurosos y frecuentes. “Se van a intensificar los controles en distintas partes de la ciudad, van a ser mucho más exhaustivos y se harán con más habitualidad de lo que se suelen hacer. Se infraccionará a los conductores, de acuerdo a lo que está estipulado en la ordenanza local”, explicó. Estas infracciones podrían implicar no solo multas y el secuestro de los vehículos, sino también la aplicación de sanciones adicionales, como la suspensión del registro de conducir para quienes sean sorprendidos utilizando la aplicación.

Además de las preocupaciones legales, Sandanella cuestionó la lógica económica de Uber en Puerto Madryn, señalando que es más caro viajar en un Uber que en un taxi. “No encuentro el sentido de traer esta propuesta a la ciudad”, comentó. En ese sentido, lanzó un mensaje contundente a los taxistas: “El conductor que se baje la App se lo va a bajar del vehículo y no va a tener más acceso a un taxi”.

Sandanella también cuestionó el modelo de negocios de Uber, acusando a la empresa de eludir responsabilidades y dejar a los conductores en una situación de vulnerabilidad. “Lo que no quieren entender desde la empresa es que esto es un comercio como cualquier otro. Tenés que estar habilitado, tributar localmente”, expresó. Además, criticó el hecho de que Uber retiene el 35% de los ingresos brutos de los conductores y les paga semanalmente, lo que según él, perjudica a los trabajadores.

Por último, Sandanella advirtió sobre los riesgos que enfrentan los conductores que trabajan con la aplicación en caso de un accidente vial. “Si hay un accidente, el que tendrá que hacerse cargo es el conductor, se va a tener que hacer cargo con su bolsillo y bienes de los costos”, concluyó.