Incrementan las restricciones para el cultivo de cannabis

El avance que había tenido el acceso a aceites medicinales a través de la creación del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann) está cada vez más condicionado, como muchos otros ámbitos que en los últimos meses se han visto restringidos. En este sentido, este martes 20 de agosto, a través de la Resolución 3132/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación formalizó varios cambios en este Registro «con el objetivo de fortalecer los controles y la transparencia». Asegurando que «se busca recuperar el espíritu inicial del Programa, contenido en la ley 27.350: la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud».

Las nuevas condiciones

De esta manera, las modificaciones alcanzan específicamente a cultivadores solidarios y las Organización No Gubernamentales (ONG). Y los principales puntos de la nueva resolución son que el registro para cultivadores solidarios se limitó a 2 personas; las ONG deberán estar registradas y habilitadas ante el organismo de inscripción y fiscalización que corresponda a cada jurisdicción, se deberá hacer una notificación al municipio del objeto de la ONG/Asociación civil, tener como parte de su objeto social el fin sanitario y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales. Y los miembros de la comisión directiva de las ONG no deben tener antecedentes penales.

Exigen un título habilitante

Asimismo, se establece como requisito excluyente para solicitar la inscripción en el REPROCANN contar con indicación médica para uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico que se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal

Vale destacar también que en los próximos días se va a convocar al Consejo Consultivo para trabajar de manera conjunta en el cumplimiento de los objetivos de la ley y de la resolución. Asimismo, se creará un Registro en cada jurisdicción.