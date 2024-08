Djokovic se mide ante un rival que ya lo supo tener contra las cuerdas en el US Open

El serbio se enfrentará con su compatriota Laslo Djere, que el año pasado casi dio la gran sorpresa.

El campeón defensor del US Open, el serbio Novak Djokovic (2°), se medirá este miércoles con su compatriota Laslo Djere, quien lo tuvo contra las cuerdas en este mismo torneo el año pasado.

Este será el tercer cruce entre ambos, que tiene el historial 2-0 a favor de Djokovic. Su último enfrentamiento fue justamente en la tercera ronda de este mismo torneo del año pasado, cuando “Nole” revirtió una desventaja de 2-0 en sets para sacar adelante el partido y unos días después levantar por cuarta vez el trofeo en el US Open.

En la primera ronda Djokovic eliminó en sets corridos al rumano Radu Albot, mientras que Djere superó en cinco parciales al alemán Jan-Lennard Struff.

El partido está programado para no antes de las 21:15, en el último turno del Arthur Ashe Stadium, que tiene capacidad para 23.771 espectadores.

Este miércoles también jugará el alemán y finalista del US Open en 2020, Alexander Zverev (4°), que se las verá con el francés Alexandre Müller. Otro ex finalista de este torneo que saldrá a la cancha será el noruego Casper Ruud (8°), que tendrá un muy peligroso cruce con el francés Gael Monfils.

Por último, el ruso Andrey Rublev (6°), jugará contra el francés Arthur Rinderknech.