Detenido por homicidio fue condenado por realizar “sextorsión” desde la cárcel

La Cámara Penal de Puerto Madryn confirmó la condena de David Alejandro Carballo a tres años de prisión por el delito de “extorsión en grado de tentativa”. La causa la llevó adelante la fiscal Silvana Salazar.

Las personas eran contactadas por una mujer y luego los llamaba Carballo, quien se hacía pasar por abogado, les decía que la chica era menor de edad y le solicitaba dinero para no denunciarlos.

La causa se inició a fines de 2021 cuando un hombre denunció que lo llamó “una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un exjuez) y dijo que si no enviaba dinero me iba a denunciar y pedir la detención. Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, afirmó el denunciante.

A partir de allí se inició una investigación que llegó hasta el Instituto Penitenciario. Y se comprobó que era Carballo quien operaba con las maniobras de extorsión desde la cárcel, haciéndose pasar por abogado y solicitando dinero para evitar hacer la denuncia. La pena de tres años a Carballo se sumará a las condenas que está cumpliendo por robo y homicidio en el Instituto Penitenciario Provincial.