Creamfields UK 2024: la cima de la música electrónica mundial, rumbo a la Argentina

La fiesta se realizará los días 16 y 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires.

Creamfields UK 2024 concluyó con un despliegue espectacular que dejó a miles de asistentes y millones de espectadores online con ganas de más. Este año, el festival reafirmó su posición como uno de los eventos de música electrónica más importantes del mundo, combinando tecnología de vanguardia, producciones visuales impresionantes y un line-up que reunió a los nombres más grandes de la escena global.

Un Escenario para Cada Estilo: La Magia de Creamfields UK

Desde el imponente escenario ARC, donde se vivieron sets inolvidables de Alesso, Timmy Trumpet y Tiësto, hasta la innovadora superestructura Steel Yard, que recibió a leyendas como Eric Prydz y Solomun, Creamfields UK 2024 ofreció una experiencia inigualable para todos los amantes de la música electrónica. Este año, el nuevo escenario indoor, Zenless Zone Zero, hizo historia con su capacidad para 30.000 personas, elevando la experiencia festivalera a un nivel nunca visto.

Un enlace directo con Argentina: Creamfields 2024 en Buenos Aires

La energía, la innovación y la pasión que se vivieron en Creamfields UK ahora se trasladan a Argentina. El 16 y 17 de noviembre, Buenos Aires recibirá una edición de Creamfields que promete estar a la altura del legado internacional del festival. Con más de 100 artistas por confirmar y varios escenarios que replicarán la atmósfera única de Creamfields UK, esta edición en Argentina se perfila como un evento imperdible para los fanáticos de la música electrónica.

Un Festival Global: De Reino Unido a Argentina

Nacido en el Reino Unido, Creamfields se ha expandido a nivel global, y su edición en Argentina es una prueba más de su capacidad para conectar culturas y celebrar la música en su máxima expresión. Los asistentes en Buenos Aires podrán esperar la misma calidad de producción, innovación tecnológica y line-up de primer nivel que caracteriza a Creamfields en todo el mundo.

Llevando Creamfields UK al mundo

Además, Creamfields UK 2024 contó con transmisiones en vivo de sets desde tres escenarios del festival, permitiendo que los fanáticos de todo el mundo vivieran la experiencia en tiempo real. Desde las 16:00 horas del viernes 23 de agosto hasta las 23:00 horas del domingo 25 de agosto, los seguidores pudieron disfrutar de los mejores momentos de artistas como Steve Angello, Disclosure, Fisher, Dimitri Vegas & Like Mike, y muchos más, a través de YouTube, Twitch y otros canales oficiales.

La cuenta regresiva para Creamfields Buenos Aires 2024 ha comenzado

Con Creamfields UK 2024 ahora en los libros de historia, todas las miradas están puestas en Argentina, donde se espera que la edición de noviembre sea una celebración monumental de la música y la cultura electrónica. Las entradas ya están a la venta y se anticipa una demanda masiva.

El regreso de Creamfields Argentina en su edición 2024 introduce un nuevo formato de dos días con un enfoque también diurno, prometiendo ser una de las experiencias más innovadoras hasta la fecha. Con un line up de artistas nacionales e internacionales y una producción de vanguardia, el festival continuará su legado de ofrecer experiencias inolvidables a sus asistentes, esta vez en un horario de 13:00 a 01:00 horas, permitiendo disfrutar de la música y la tecnología en un ambiente diurno y al aire libre.