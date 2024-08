Con la cuestión de la SIDE de fondo, se reúne este jueves la Bicameral de DNU

Con la cuestión de la SIDE de fondo, este jueves a partir de las 14 se reunirá la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos del Poder Ejecutivo. Tanto el DNU 614, por el cual se disolvió la AFI y se creó la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado, como el posterior 656, por el que se le otorgó al organismo 100 mil millones de pesos para fondos reservados, no están en el temario, pero la oposición, la más dura y también la dialoguista, reclamarán por su tratamiento.

Según trascendió este miércoles, luego de caída la sesión en la Cámara de Diputados, si este jueves el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, no fija una fecha de debate para emitir dictamen, la próxima semana podrían pedir una sesión para discutir directamente en el recinto.

De acuerdo a la Ley 26.122, a partir del envío del DNU al Congreso, la bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre su validez o invalidez. Vencido ese plazo (sería el miércoles 14), y en caso que no haya dictamen, las cámaras pueden abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto” en las cámaras.

La postura que adopten en la reunión de este jueves cada uno de los bloques de la oposición, donde también hay quienes quieren primero que haya dictamen de comisión (una señal para el oficialismo de estirar los tiempos), será clave para vislumbrar qué podría ocurrir la semana próxima.

Desde que se publicó en el Boletín Oficial, el pasado 23 de julio, el DNU 656/24 fue cuestionado por la oposición más dura, pero también por la dialoguista. Desde Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer presentó un proyecto que propone su rechazo, mientras que la Coalición Cívica quiere declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable”.

En caso de tratarse en el recinto de Diputados, el panorama para el oficialismo no parece fácil. Tampoco en el Senado, donde además está el antecedente del rechazo al mega DNU 70/23.

La Bicameral de DNU se reunió por última vez en abril, cuando dictaminó sobre un conjunto de decretos de gobiernos anteriores. Misma situación que se prevé para la convocatoria de este jueves, cuyo temario está compuesto por tres decretos de la gestión de Mauricio Macri, 31 de la de Alberto Fernández y sólo 5 de Javier Milei, firmados ni bien asumió, es decir, en diciembre de 2023. En total, el libertario ya lleva más de 30 en ocho meses.