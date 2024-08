Baja del Impuesto PAIS: cuál será el impacto real sobre la inflación en septiembre

Las consultoras privadas proyectan que la incidencia de la baja del Impuesto PAIS ayude a perforar el piso del 4% mensual en el que parece estancado el proceso inflacionario.

El ministro Luis Caputo confirmó la rebaja del impuesto PAIS de 17,5% a 7,5% para las importaciones de bienes y los fletes a partir del próximo lunes. Las consultoras privadas proyectan que la incidencia de la baja en este tributo impacte menos de 1% en la inflación de septiembre la cual podría quebrar el 4%, en tanto, para agosto, esperan que se ubique en ese nivel.

Desde Delphos explicaron que «el impacto en la marcha de los precios resulta más difuso ya que el traslado a los precios minoristas de los bienes importados se realizará con el transcurso de los días/semanas. En un escenario intermedio, la reducción del IPC de septiembre podría estimarse en 0,5/0,6 puntos porcentuales, colaborando con el proceso de desinflación».

Por su parte, Fernando Marull, desde FMyA, anticipó, en uno de sus últimos informes, que habrá tres impactos: en el ámbito fiscal, una menor recaudación del orden del 0,4% PBI; en cuanto a las importaciones prevén una suba del u$s1.000 millones, y por último, en cuanto a la inflación, una incidencia un poco menor a 0,7%.

«En septiembre, con la baja del Impuesto PAIS de 10 p.p. (que implica una baja de 0.7 p.p. en la inflación mayorista), estimamos que la inflación caiga al 3% mensual, significativo pero lejos del 1% que preveía el gobierno, o siquiera el 2% de «crawling». Para resto del año, lo más razonable sigue siendo que se salga del CEPO en 2024 -aunque no es lo que crea el mercado- y esperamos que la inflación de 2024 cierre en 133%», explicaron.

A su vez, el economista Juan Manuel Telechea, desde su cuenta en X, opinó: «La inflación parece haber encontrado su piso en 4%. Veremos si en septiembre la reducción del impuesto PAIS ayuda a perforarlo». Al respecto citó el relevamiento Precios Minoristas de Eco Go que, para la cuarta semana de agosto 2024, indicó que la variación semanal de alimentos fue del 0,8%, mientras que la proyección RPM de agosto se ubicó en el 4%.

Caputo sobre el impacto del Impuesto PAIS en la inflación de septiembre

El ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la incidencia de la reducción del Impuesto PAIS en la inflación: «Creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios. Nosotros nos hemos juntado con muchas cámaras, automóviles, electrodomésticos, alimentos, motos; justamente para transmitirles esto, para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. Lo importante es que entiendan que entre todos se tiene que construir de nuevo, no sirve el sistema de especular porque es pan para hoy, hambre para mañana, y realmente la reacción de todos ha sido muy buena, yo tengo buenas perspectivas».

En cuanto a la inflación de agosto, el ministro consideró que va a estar en un nivel cercano a julio. «Ojalá un poco más abajo, pero va a estar alrededor del 4%», vaticinó y volvió a remarcar que en septiembre va a bajar tanto por el recorte del Impuesto PAIS como próximas medidas que se van a anunciar que «van a contribuir a bajar el costo argentino».