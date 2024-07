Yuyito González habló de su encuentro con Javier Milei en el Teatro Colón: “Es un hombre distinto a todos”

Una jornada muy especial se vivió la noche del martes, ya que Javier Milei y la actriz Amalia Yuyito González estuvieron presentes en la última función de la ópera </strong>Carmen en el Teatro Colón. Sin dudas, la presencia de ambos en el palco presidencial en un evento cultural de tal magnitud no pasó inadvertida, en especial por el antecedente de sus encuentros públicos.

“Fue una ocasión especial estar en el palco presidencial con Javier Milei en el Colón. Nunca había ido a ver una ópera y fue algo maravilloso”, explicó la actriz horas después en el ciclo Mañanísima (El Trece). Sobre la génesis de este encuentro, destacó que fue la primera vez que recibió una invitación por parte del mandatario, con el que reconoce que solo se comunican ocasionalmente: “Algún que otro mensaje hasta la invitación de ayer”.

La conductora también contó cuál es su visión de Milei, más allá de su rol en el Estado. “Me parece un hombre inteligente, interesante, extravagante, porque una primera invitación que sea ir a una ópera al Colón ya te habla de una cabeza particular. Me parece que es una persona distinta a todas, un hombre distinto a todos”, dijo dejando abierta la puerta a futuros encuentros. De hecho, sobre cómo continuará el vínculo, destacó: “No podría definir la relación, tuvimos esta invitación, la pasamos bien y me gustó. Si me vuelve a invitar, salgo”

Minutos más tarde, en su programa Empezar el día (Canal Magazine), la conductora le dedicó los primeros minutos del programa al tema. “Me puse una remera que dice AMOR porque tuve ganas”, dijo ya desde el arranque, cuando mostró su look. Luego revivió algunos momentos vividos la noche anterior. “Fuimos separados, yo fui por mi lado, con gente de mi confianza. y después volví a mi casa”, explicó sobre su llegada al Teatro Colón.

Carmen es una ópera dramática en cuatro actos compuesta por Georges Bizet, con un libreto en francés escrito por Ludovic Halévy y Henri Meilhac. La obra está basada en la novela homónima de Prosper Mérimée y se estrenó en 1875. Carmen es reconocida por su estilo musical innovador y sus personajes memorables, lo que ha llevado a que siga cautivando al público de todo el mundo.

“Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos, y yo no intervenga. Cuando llegó el momento ahí entré”, puntualizó. Incluso, reveló que nadie sabía de este encuentro. “Mis amigas ni sabían que yo iba a la ópera, después tenía explotado el teléfono. Con Javier nos intercambiamos mensajes para agradecer el tiempo pasado. Me dijo que la pasó muy bien y yo también”, aseguró para luego expresar que lo vivido la noche del martes fue “un 11 sobre 10, y si hay un después, lo veremos. Me fui a dormir con una sensación de 20 sobre 10. Tendríamos que conocernos más para que haya otro tipo de relación”. Y lamentó la ausencia de la hermana del presidente, quien lo acompaña a todos lados: “Me hubiera gustado que estuviera Karina, pero estaba con compromisos”.

Yuyito también contó cuántos encuentros tuvo con Milei y si los une algún tipo de vínculo amoroso. “No sé si esto es empezar un vínculo, fue solo una primera invitación. No hubo otros encuentros además de los que se hicieron públicos. A la vez fantaseó con la idea de que puedan compartir un momento a solas: “Una cena en una terraza toda vidriada, con velas”, graficó sobre su idea de lo que sería una buena cita.





Sobre cómo fue la reacción de su hijo ante lo ocurrido, afirmó: “Cuando llegué, él estaba despierto y me mostraba que había salido en la tele, pero todo bien. Hay respeto, y cada uno respeta el espacio del otro. Además no estaba haciendo nada mal. ¿Continuará? No sabemos”.

La relación de Milei y González comenzó a tomar fuerza durante una entrevista televisada en su programa, donde hubo un intercambio de halagos que sorprendió a los televidentes. Desde entonces, y tras la ruptura del líder de La Libertad Avanza con Fátima Flórez, la interacción entre el mandatario y la actriz fue motivo de interés mediático.

En mayo, González asistió al lanzamiento del libro de Milei, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en el Luna Park, donde compartió espacio con figuras políticas como la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.