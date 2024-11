Vera: «En la UCR evitamos la interna y nos concentramos en la gestión»

Tras la asunción del intendente Gerardo Merino como nuevo delegado del Comité de la UCR Trelew, Orlando Vera, dirigente del Frente Radical Amaya de Chubut (FRACH), destacó que el partido haya retomado el camino de la unidad.

«En Trelew tenemos una situación: las últimas internas que tuvimos fueron para la intendencia, entre Gerardo Merino y Federico Massoni. Pero más allá de eso, desde el 2010 todos los sectores venimos teniendo una dinámica de acuerdos. Más allá de lo que pase analizamos la situación. Hemos venido evitando una interna que a veces es innecesaria«, aseguró.

En diálogo con AzM Radio, el dirigente valoró que «ahora que somos gobierno en la Municipalidad de Trelew, con mucha más razón íbamos a hacer todos los esfuerzos para generar consensos y evitar una interna, porque las energías no se tienen que disparar hacia adentro, sino ponerlas en la gestión».

«Como radical me parece que las elecciones internas no son malas en sí. Lo que es malo es el internismo, el no tener en claro por qué se participa y agotar una instancia con la gente, que no le encuentra sentido a ir a un elección de ese tipo», subrayó.