Uber: Ebene informó que solo los vehículos habilitados por el Municipio podrán transportar pasajeros

La novela Uber continúa en Puerto Madryn. En las últimas semanas, la empresa abrió el registro para aquellos conductores que quieran prestar el servicio y desató una serie de críticas y enojos por parte de distintos sectores. Ahora, el viceintendente a cargo del Ejecutivo Municipal, Martín Ebene, resaltó que hay una ordenanza vigente que impide la habilitación de vehículos Uber.

“En Madryn hay una normativa que no permite hacer el ejercicio del transporte de pasajeros, como actividad comercial, a vehículos que no estén habilitados a tal efecto. Conforme a la ordenanza, los vehículos tienen tres vías de habilitación: mediante las licencias de remises y taxis; aquellos que estén avocados al turismo o lo que están para trasladar al personal”, dijo y luego añadió que “estos mecanismos garantizan la seguridad, es decir, el estado en el que se encuentran los vehículos para hacer el transporte de pasajeros y garantías a los usuarios”.

Por ello, resaltó que “las aplicaciones no han logrado poder brindar la seguridad total a los pasajeros y por eso quienes podrían hacer uso de Uber serían solo los vehículos ya habilitados, como los taxis, por ejemplo”.

“En otras partes del mundo, este tipo de aplicaciones están limitadas a los vehículos habilitados. No está prohibido Uber, está prohibido que los automóviles que no estén habilitados para transportar pasajeros de forma particular puedan hacerlo”, manifestó ante la prensa el Viceintendente.

Luego, Ebene aclaró que el espacio de debate está abierto en el Concejo Deliberante y que más allá de todo lo que se ha hablado en los últimos días, “no se acercó ningún representante de la empresa. Solo lo hicieron otros sectores que trabajan con el transporte y manifiestan un desacuerdo con la actividad, ante la cantidad de requisitos y estándares de calidad que deben cumplir y que cualquier particular no lo haría”.

Por último, dijo que “la empresa puede abrir todos los registros que quiera, pero será una instancia de estudio de mercado, pero para que sea aplicada en la localidad requiere de un cambio normativo”.