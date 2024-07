En la previa al encuentro del domingo frente a Lanús, por la sexta fecha de la Liga Profesional, River Plate presentó a sus refuerzos en la sala de conferencias del estadio Monumental con la presencia del presidente del club, Jorge Brito, y el técnico Martín Demichelis.

El máximo dirigente del Millonario destacó las gestiones que se realizaron en el mercado de pases para la llegada de los -por ahora- cinco refuerzos: Adam Bareiro, Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Felipe Peña Biafore y Franco Carboni. “No están de casualidad. Hemos trabajado con Martín (Demichelis), todo su cuerpo técnico y los equipos de scouting. Esto no descarta que pudiera haber un refuerzo de acá hacia el futuro”, precisó Brito.

En el caso de la ausencia de Valentín Gómez, defensor central que fue vendido desde Vélez al City Group y que llegará a River mediante un préstamo desde el Palermo de Italia, Brito explicó la situación: “Es una operación compleja que la está realizando el Palermo que es propiedad del Manchester City con Vélez y están próximos a terminar la transacción. Hay un interés de las partes en contratarlo a título de préstamo y después ver eventualmente tener un acuerdo para tener un beneficio con los derechos económicos. Soy muy optimista”.

Sobre una posible llegada de Germán Pezzella, uno de los campeones del mundo con la Selección, el presidente de River aclaró que es difícil su arribo en este mercado, pero se mostró confiado de que próximamente pueda darse su retorno. “Es una persona que conocemos mucho y sabemos que es una persona que quiere y ha manifestado querer jugar en River. Es un tema que refiere a tres partes. Él no quería salir mal del Betis. En lo personal creo que esto en algún momento se va a dar. Hay que darle tiempo al tiempo”, dijo.

Por su parte, Demichelis manifestó su alegría de estar presente en el evento y se mostró conforme con las incorporaciones para su plantel, que tiene como objetivo principal la Copa Libertadores. “Son grandes talentos, jugadores y personalidades. Con gran capacidad de adaptación e integración. Eso nos despierta la ilusión para lo que viene día a día”

Acerca de la disputa por la titularidad en el arco entre Franco Armani y Jeremías Ledesma, Micho expresó: “Franco es una de las grandes banderas que tenemos en este club y en el equipo. Me quedo con palabras que utilizó Jere, que venía a pelear sanamente, hombro con hombro, para aportar su grano de arena. En todas las posiciones del campo aumentamos el nivel de competitividad porque se eleva automáticamente el nivel de los jugadores. Por eso lo trajimos a Jere”

Sobre el español Iker Muniain, ídolo del Athletic Bilbao que sonó como posible refuerzo de River, el técnico aclaró: “No me gusta jugar con la ilusión de los nombres. No me gusta hablar de cuestiones hipotéticas. River estará pendiente en el mercado por si tenemos que seguir incorporando, pero no cuenten conmigo para cosas hipotéticas”.