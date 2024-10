Molina: «Mienten cuando dicen que ahora llegó el momento de gobernar»

Ariel Molina, intendente de Corcovado, opinó sobre la aprobación de la «Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» en el Congreso de la Nación y consideró que el equipo de Javier Milei miente al decir que el gobierno comienza recién ahora.

«Para mí es una gran mentira esta idea de que estaban esperando la aprobación de la ley para empezar a gobernar, porque una gran parte de la ley ya estaba en el DNU vigente. Sí hay algunas cosas que no estaban, como el RIGI, pero no pueden culpar a la falta de la ley», disparó.

En diálogo con AzM Radio, Molina dijo que «no es que ahora llegó el momento de gobernar. Mentira: siempre estuvieron gobernando. Siempre estuvieron con el DNU. Ahora tienen la ley completa. Esperemos que ahora sí gobiernen en serio y gobiernen para la gente».

«No sé qué pasa con nuestros diputados y senadores nacionales, deben tener mucha presión para aprobar esta cosa. No sé cuál es la presión, la verdad es que no entiendo muchas cosas que están pasando. Ojalá me equivoque y a este gobierno le vaya bien y la gente empiece a vivir un poco mejor«, cerró.