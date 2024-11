Magaldi respondió a las críticas: «Si ellos tienen un proyecto mejor, bienvenido sea»

Leticia Magaldi, diputada provincial autora de la Ley de Educación Financiera, Robótica e Inteligencia Artificial que se aprobó la semana pasada en la Legislatura del Chubut, respondió a las críticas de la oposición, que había tildado a la nueva norma de «incoherente, coloquial y sin marco teórico».

En diálogo con AzM Radio, la legisladora reconoció que no se conformó una comisión de especialistas en pedagogía para modificar la currícula de los estudiantes primarios y secundarios, sino que se fue «comunicando con varios docentes» y «nunca hubo una mala crítica».

«Más allá de los cuestionamientos que haya tenido este debate en la Legislatura, acá lo importante es el compromiso que vamos a tener de acá en adelante con los estudiantes. El Gobernador lo dijo en la conferencia: veníamos de una gestión de no tener clases, de que un chico de 9 años no supiera leer. La idea es modificar eso», esgrimió Magaldi.

Consultada sobre los cuestionamientos de legisladores opositores Vanesa Abril y Santiago Vasconcelos, la diputada se mostró permeable a la colaboración de los distintos sectores políticos: «Como dijo el Gobernador, si la oposición tiene un proyecto mejor o más superador, estamos abiertos a recibirlo. De hecho esto se trató en comisión y ninguno de los dos expuso lo que expuso en la banca. Si ellos tienen un proyecto mejor, bienvenido sea. Acá los únicos beneficiados van a ser las futuras generaciones».

En esa línea aseguró que «cualquier proyecto que se presenta puede sufrir modificaciones. Si ellos hubieran venido con una propuesta mejor para tratar en la comisión, por supuesto que se hubiera tratado. Si alguien hace una propuesta superadora para poder adjuntar al proyecto ya aprobado, por supuesto que se puede».

El equipo de Pido la Palabra consultó a Magaldi si hubo participación de docentes o especialistas en pedagogía en el armado del proyecto. «Yo me fui comunicando con varios docentes que cuando se enteraron de que estaba trabajando, me contactaron y siempre recibí buenas críticas. Me dotaron de información para sumar. Incluso un profesor de robótica me contactó y, por lo menos quienes me pidieron el borrador, estuvieron de acuerdo. Nunca hubo una mala crítica. Aparte, más allá de plantear la idea, este trabajo lo hice con el ministro de Educación, quien hoy es la autoridad a cargo», respondió.

«Lo que quiero dejar en claro es que lo único que espero es que de acá a un tiempo más se pueda capacitar a los jóvenes con estas nuevas formas de aprendizaje para que ellos puedan tener más herramientas a futuro. Nadie está diciendo que ellos van a dejar de tener matemática ni biología: es sumarle más contenido a lo que ellos ya vienen trabajando», dijo la diputada.