Madryn celebró el “Día de la Independencia”

Vecinos de la ciudad se hicieron presentes en el Gimnasio Municipal 1 de la ciudad para compartir una jornada a pura celebración de la mano de las peñas artísticas y los chicos de escuelas secundarias que egresan este año y se encargaron de la feria de platos en el lugar. Más allá de las autoridades del municipio, este tipo de acto suele congregar a la gran mayoría de las instituciones sociales, civiles, culturales y deportivas, a través de sus representantes y las respectivas banderas de ceremonia.

Estuvieron Armada Argentina, Gendarmería Nacional, Agrupación Décimo Cuarta “Chubut”, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Aeropuerto Internacional Puerto Madryn El Tehuelche, Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia del Chubut, Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, Veteranos de Guerra de Malvinas, Supervisiones Escolares, integrantes de entidades vecinales, sociales, culturales, educativas, gremiales y sindicales, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil de la ciudad y artistas madrynenses, empresarios y emprendedores.

Se contó también con la participación de estudiantes de las escuelas secundarias de nuestra ciudad que se suman a esta celebración con la tradicional feria de platos, lo que les permitirá recaudar dinero para su egreso.

Estuvieron además los intérpretes Marcela Tejada y Eduardo Guaymas junto con los estudiantes de lengua de señas del Instituto Superior de Psicología Social, interpretando el himno y toda la ceremonia.

Allá por 1816, un país entero decidió alzar la voz para hacerse oír al otro lado del océano. La cita fue en Tucumán. Los representantes de las Provincias Unidas recorrieron largos, polvorientos y peligrosos caminos.

El 9 de julio nacía Argentina como país independiente. Hoy, los herederos de esa patria luchan por mantener vivo el sentimiento de aquellos hombres y mujeres.

La primera actuación artística de la ceremonia fue la presentación del Taller Municipal Infantil “Epuyén”, a cargo de Daiana Curilén, con el ballet “A cielo y tierra” formando bailarines desde los 3 años en adelante, construyendo a lo largo del año distintos instrumentos con material reciclado y así facilitar el aprendizaje y reconocimiento de melodía, fonética y conteo.

El cronograma de las actividades continuó casi hasta las 17 horas con las presentaciones de muchísimas agrupaciones artísticas.

“Independencia”

“Me voy a permitir en esta breve introducción recordar una frase del General José de San Martín, no sólo luchador por nuestra independencia, sino también por la de otros territorios de América. “Cuando hay libertad, todo lo demás sobra’”, dijo el Viceintendente Martín Ebene al principio de su discurso.

Y prosiguió: “Pertinente resumen de lo que fue la épica que comenzó el 25 de mayo de 1810 y culminó un 9 de julio de 1816, hace hoy 208 años. Hasta la memorable Casa de Tucumán llegaron los congresales que iban a darle forma a las primeras palabras que declararon a nuestra patria, libre e independiente de toda pretensión colonial. No fue fácil el camino. Miles de kilómetros recorridos en mulas, carretas, diligencias o caballos. Dormían donde podían, a veces, al aire libre. Y saben qué: no cobraron nada. Solo los impulsaba su amor por la patria. Le recordaron a aquel sufrido pueblo que la patria no es el suelo. Tenemos suelos desde hace tres siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, el orden, su riqueza, la civilización, organizados en el suelo nativo bajo su enseña y su nombre”, señaló en su discurso frente al público.