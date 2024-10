Laura Esquivel y Brenda Asnicar revivieron los hits de Patito Feo en un show en Italia

El amor del público por la seriePatito feo y sus ramificaciones llega hasta nuestros días, algo sorprendente si se tiene en cuenta que la serie originalmente se emitió entre los años 2007 y 2011. Pero lejos de quedar en el ámbito local, su fama logró récords de audiencia y reconocimiento en distintos países de América Latina, Europa y Asia. Este fin de semana, las protagonistas de la tira se presentaron ante 14 mil fanáticos que revivieron los temas de la tira, aunque con algunas sorpresas.

La ficción encabezada por Laura Esquivel, en el papel de Patricia “Patito” Castro, Brenda Asnicar interpretando a Antonella Lamas Bernardi, quienes se encontraban en bandos distintos conocidos como “Populares” y “Divinas”, fue un fenómeno no solo de la pantalla chica, sino en el plano musical: sus discos llegaron a liderar las listas de ventas internacionales.

Entre los álbumes más destacados se encuentran Patito Feo: La historia más linda (2007), Patito Feo en el Teatro (2007), La vida es una fiesta (2008) y el álbum en vivo Patito Feo: El musical más bonito (2010). Estos discos lograron gran popularidad en países como Italia, España, Grecia, Portugal, Argentina, México y Colombia.

Bajo el éxito de Patito Feo, las protagonistas realizaron giras musicales de 2007 a 2011, presentándose ante más de dos millones de espectadores en diversos países. Sus shows comenzaron en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y también fueron teloneras de High School Musical en el Estadio Antonio Vespucio Liberti. Su gira incluyó lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México, la Arena de Verona en Italia, el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Complejo Olímpico Deportivo de Faliro en Atenas.

En ese contexto, la reciente confirmación de que ambas volverían a mostrarse juntas en un escenario en Italia llamó la atención de sus seguidores, ávidos de poder volver a encontrarse con los personajes y los temas emblemáticos luego de 13 años. Y no es casual el lugar elegido, ya que ese país fue uno de los que más recuerda a la ficción, y nadie quería quedar afuera del evento.

Brenda y Laura se reencontraron en Fiera Milano Live, un festival que se desarrolla entre junio y septiembre, y que este año tuvo una fecha llamada “Teenage Dream” donde las ex Patito Feo tuvieron la posibilidad de mostrar cada una sus proyectos solistas para luego unirse y brillar con los clásicos que todos estaban esperando, como Amigos del corazón, o Diosa, Única, Bonita; además de Y ahora qué o el clásico tema de Las Divinas, que en los tiempos que corren cambió su letra y ya no se preocupan porque no entren “feas”, sino que el adjetivo fue cambiado por “perras” en todo el relato.

Fueron casi 15.000 personas las que vibraron, recordaron y se emocionaron con cada uno de los temas, ante lo que Esquivel describió tras el evento: “Ayer fue un día inolvidable. No puedo expresar todo lo que siento… así que en los próximos días les voy a ir compartiendo un poco de esta hermosa locura en Italia”, para comenzar a mostrar una serie de imágenes y videos que dan cuenta de lo vivido.

Entre los agradecimientos, se destacan el referido a su pareja, Facundo Cedeira: “Amor de mi vida. El que me sostiene siempre, estoy tan agradecida de tenerte”. además del momento de referirse a su amiga Marti, de quien no dudó en destacar que “si no fuera por ella no estaría hoy, yo acá”.

Por su parte, Asnicar aseguró: “Una ciudad más, otra noche inolvidable que me regala la vida, y solo siento gratitud a todos los que lo hicieron posible, a todos los que me acompañaron y estuvieron ahí. Y a quienes siempre me sostuvieron cuando más los necesité. Gracias a todas esas personas que estuvieron, a cada canción, cada sonrisa, todo quedará en mi corazón para siempre”.