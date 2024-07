La emoción de Stefi Roitman en el acto de AMIA

Como desde hace 30 años, este jueves 18 de julio se realizó el acto en conmemoración a las víctimas por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. En esta ocasión, la conducción estuvo a cargo de la actriz <strong>Stefi Roitman, quien fue elegida para participar de la ceremonia porque nació este mismo día, hace 30 años. De esta manera, se intentó simbolizar el paso del tiempo y lo que significan tres décadas de vida.

A las 9:53 en punto sonaron las sirenas sobre la calle Pasteur, sitio en donde ocurrió uno de los mayores ataques terroristas que vivió el país. Con la participación de familiares de las víctimas, del Presidente de la Nación Javier Milei, otros funcionarios y presencias internacionales, se desarrolló el acto, conducido por la esposa de Ricky Montaner.

“En este instante, hace 30 años, asesinaron a nuestros padres y madres, y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día”, comenzó leyendo Roitman visiblemente emocionada. “En este lugar, hace 30 años nos arrancaron a nuestros esposos y esposas, hermanos y hermanas, y desde ese momento nos falta la compañía con quien compartir nuestras charlas. En este mismo instante, hace 30 años, mataron a nuestros hijos e hijas, y desde ese momento no podemos disfrutar de su crecimiento, de hacerse mayores y personas de bien que colaboran con un mundo mejor. Para que el recuerdo de todos y todas permanezca entre nosotros en homenaje a esa sangre inútilmente derramada solicitamos un minuto de silencio en memoria de los asesinados en este lugar, en este instante, hace 30 años”, pronunció la presentadora frente a la mirada de una multitud que mantenía un minuto de silencio en homenaje a sus familiares.

Con carteles con pedidos de justicia y de memoria, la ceremonia expresó el emotivo homenaje a las 85 víctimas del ataque a la mutual judía. “No hay justicia. No hay memoria”, se leyó sobre cartulinas blancas. Tras pronunciar los nombres de cada una de las personas asesinadas, y de cumplir el ritual de encender una vela y colocar una rosa por la memoria de ellas, Stefi Roitman agradeció la presencia de familiares y funcionarios del Gobierno. “Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes que esta mañana nos vuelven a acompañar y nos ayudan a seguir en nuestra lucha por justicia y memoria. También a quienes desde el exterior están siguiendo la transmisión de este acto”, dijo.

Acto seguido, la conductora contó cómo fueron para ella estos 30 años de vida y se mostró profundamente emocionada al relatarlo. “Algunos lo saben y otros no, hoy 18 de julio es mi cumpleaños. Hoy cumplo 30 años”, expresó con la voz quebrada, con lágrimas en los ojos. “El día de mi nacimiento estuvo marcado por el atentado a la AMIA y de alguna manera también forma parte de mi identidad. En estos 30 años vine a la mayoría de los actos. Desde muy chica estuve parada ahí, como todos ustedes, resistiendo el frío – hoy no tan frío – primero acompañada por mi familia y más adelante por mis amigos y mis amigas, que están también hoy aquí”, leyó desde el escenario.

“En estos 30 años crecí, me eduqué, conseguí mis primeros trabajos, me equivoqué, me enamoré, me casé, viví días inolvidables, otros tristes, otros muy tristes, otros que no tuvieron nada especial, porque de eso se trata la vida cuando la podés vivir. 30 años es toda mi vida, esa vida que les arrebataron a esas 85 personas, esos sueños interrumpidos por el odio y por el terror. Es realmente un honor para mí estar acompañando hoy desde este lugar, siempre con el mismo sentimiento, con la decisión de seguir ejercitando la memoria, y con el compromiso de fortalecer el reclamo por justicia. Durante todo este tiempo también hemos tenido que llorar la partida de muchos familiares, que después de haber luchado tanto se fueron sin haber visto justicia. A ellos que nos guiaron durante tantos años y que ya no están también queremos rendirles homenaje”, cerró la joven con las palabras que lograron expresar el sentir de todos los presentes.