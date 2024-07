La atleta argentina Fernanda Russo mostró la habitación en la que se alojará en París para los Juegos Olímpicos

Ya son varios los atletas argentinos que empezaron a llegar a París para prepararse de cara a los Juegos Olímpicos que tendrán su ceremonia inaugural el próximo viernes. Fernanda Russo, tiradora argentina de 24 años, se instaló en la localidad de Châteauroux (a casi 300 kilómetros de la capital francesa), donde se hospedará a lo largo de la competencia.

“Acabamos de llegar a lo que va a ser por 10 días nuestro hogar acá en los Juegos Olímpicos, así que acompáñenme a ver cómo es mi habitación”, contó en un video que subió a su cuenta de Instagram (@russofernandaa) tomando el rol de una influencer. Más tarde, detalló sobre la ubicación: “Estamos en una ciudad más o menos a unos 200 kilómetros de París que se llama Châteauroux. Esta es una de las zonas residenciales que tiene todo este complejo que incluye también el campo de tiro”.

Fernanda, que el próximo viernes tendrá su primer entrenamiento previo a la clasificación de rifle de aire comprimido 10m para mujeres, grabó imágenes de su alojamiento: “A nosotros nos tocó el primero, que se llama Pesi. Esta es la entrada a mi cuarto, nos tocaron camas de madera, no las camas virales de cartón”.

Lo que más le llamó la atención a la cordobesa fueron los detalles que la organización le dejó en su habitación: “Estos son algunos de los regalitos que nos estaban esperando cuando llegamos. Una toalla de microfibra re linda; botellas, una de metal y una de plástico; preservativos; y este es uno de los chiches que a mí más me gusta de los Juegos. Es un tag que sirve para las máquinas expendedoras de bebidas. Podemos sacar agua, gaseosas, jugos, todo lo que nosotros querramos, sin límites”.

La atleta olímpica saludó a sus seguidores y les pidió que les dejen en los comentarios qué otras cosas les gustaría que muestre a lo largo del evento en París, por lo que se espera que siga mostrando el “detrás de escena”.

Russo casi no compite en Tokio 2020 por un furioso coronavirus que la dejó en la cuerda floja. Después de eso, se replanteó su carrera deportiva. Y en paralelo, comenzó a estudiar la carrera de Gestión Deportiva en la UADE. En 2024, después de haber logrado una histórica tercera medalla al hilo los Juegos Panamericanos de Santiago el año pasado, conquista que le aseguró una nueva clasificación olímpica para estar en París a fines de julio, viajó a Europa para competir. Se consagró campeona de la Copa Meyton en Innsbruck, Austria, (misma ciudad en la que ganó su primera competencia internacional con 14 años) y se mudó a Alemania para formar parte de un equipo local de la única liga profesional que existe en el mundo de tiro deportivo.