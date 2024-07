¿Gustavo Sastre candidato en 2025?

Durante las últimas semanas se conjeturó sobre la posibilidad de que el actual intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, sea candidato a diputado nacional en el 2025 por “Despierta Chubut”. Si bien no hubo confirmaciones, los propios dirigentes políticos dejaron las puertas abiertas a dicha posibilidad.

En este sentido, el Gobernador de Chubut habló sobre la posibilidad que el Jefe Comunal de la Ciudad del Golfo encabece la lista y respondió: “No es algo que hayamos hablado nosotros. Es una figura muy importante. Tiene muy buenos resultados en Madryn. Desde el Ejecutivo acompaña a la gestión con muy buenos resultados”.

Sin embargo, aseveró que “el rol que tiene Puerto Madryn en esta transformación y con un muy buen intendente como es Gustavo Sastre, no creo que tenga ganas de dejar la intendencia. Se va a aburrir en el Legislativo. Hay que hablar, hay que conversar, y la verdad que aún no lo hemos conversado”.

El Gobernador subrayó que aún no piensan en las elecciones del 2025 y que el foco está puesto en la gestión. “La importancia de mantener una gestión enfocada en proyectos concretos y en la entrega de resultados palpables. La mejor campaña es la gestión, son los resultados, tener algo para mostrar en concreto. Y créanme que en Puerto Madryn y en la provincia vamos a tener muchas cosas buenas para mostrar”, afirmó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que el “sastrismo” se sume al espacio político que lidera. “Acá no hay dogma, acá no hay fanatismo, acá no hay prejuicio, acá hay ganas de sacar adelante la provincia. Y hay muchas oportunidades para ello. Creemos que una construcción a mediano y largo plazo, con políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, implica generar consensos. Y esos consensos se dan en el marco de hablar con todos los dirigentes de todos los espacios políticos”, concluyó.