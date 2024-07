Entrega de proyecto técnico a la Cooperativa El Tehuelche

El Consejo de Administración de Servicoop recibió a las autoridades de la Cooperativa El Tehuelche, para hacer entrega de un proyecto técnico elaborado por personal dependiente de la Gerencia de Energía. De la reunión participaron por parte de la Cooperativa el Tehuelche, su presidente Daniel Barrientos, el vicepresidente Guillermo Bravo, Margarita Meli en carácter de secretaria, la tesorera Isabel Rogel y el Ing. Rubén Meraldi, como asesor externo. Mientras que por Servicoop se hicieron presentes el presidente Harry Woodley, la vicepresidenta Estella Soria, el Secretario Fernando Molina y personal de la Gerencia de Energía.

El proyecto, consiste en la ejecución de redes de media y baja tensión, como también de alumbrado público, de acuerdo a las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) y especificaciones de Servicoop. Para adecuar las instalaciones eléctricas, que posee la Cooperativa El Tehuelche, las cuales brindan el servicio de energía al barrio Mapú Ngefú. Cabe destacar, que tanto el desarrollo técnico como la realización del proyecto, fue llevado adelante íntegramente por personal de la Gerencia de Energía de Servicoop y contempla la extensión de líneas aéreas de media y baja tensión, nuevas subestaciones transformadoras y adecuaciones sobre el sistema alumbrado público.

Al respecto, Harry Woodley, expresó: “La Cooperativa El Tehuelche surgió en nuestra ciudad, como lo hemos hecho todas las Cooperativas de la Provincia, simplemente para dar respuesta en materia de servicios públicos, donde el privado no invierte. Es clara y notoria la diferencia, si para el privado no es rentable no hay inversión, en cambio el sistema cooperativo tiene otra concepción y es la del bienestar del conjunto por sobre lo individual. En ese sentido, nuestro personal dedico sendos esfuerzos para materializar el pedido de la Cooperativa el Tehuelche y hoy hacemos entrega del proyecto, para que ellos ya con el proyecto en mano puedan buscar financiación y llevar adelante las mejoras que precisan”.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa El Tehuelche Daniel Barrientos, destacó: “Estamos muy agradecidos con la gente de Servicoop, nos han dado un mano importante para poder seguir adelante con el proyecto que tenemos. Estamos buscando financiación para poder mejorar nuestras instalaciones, tanto en media como en baja tensión. Era fundamental para nosotros poder contar con el proyecto, por qué no podíamos avanzar con las entidades bancarias para acceder a créditos, sin el proyecto. En nombre de todos los que integramos la Cooperativa El Tehuelche, agradecemos a tanto a las autoridades de Servicoop como a su personal técnico, por el enorme gesto que han tenido con nosotros”.