El PRO insiste en la adhesión de Catamarca al RIGI para fomentar la minería

El presidente del PRO en Catamarca, Diego Figueroa, se mostró a favor de que la provincia se adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que beneficia a inversiones desde los 200 millones de dólares.

En diálogo con la prensa, destacó la importancia del proyecto que impulsó el Ejecutivo nacional y que aprobó el Congreso tras meses de discusión. “El PRO en la provincia ha trabajado siempre en coordinación con lo que ha hecho nuestro partido a nivel nacional”, indicó. Recordemos que dos proyectos de adhesión al RIGI fueron enviados a la Legislatura Provincial. El primer proyecto que contempla la adhesión total al régimen, corresponde al bloque de la Libertad Avanza el cual fue enviado el último viernes. Mientras que, durante esta semana, el oficialismo elevó a la Cámara de Diputados el proyecto de adhesión parcial a la Ley Nacional Nº 27.742.

El dirigente subrayó la importancia de captar inversiones en un sector clave como la minería. Asimismo, indicó que se tiene que debatir el uso de las utilidades mineras. “Esta oportunidad que tenemos con el RIGI es no solo darle el marco jurídico a las empresas que vengan a invertir y tengan suficiente horizonte de inversión, sino discutir qué vamos a hacer con las utilidades de la minería”. El presidente del Pro reafirmó la necesidad de no quedarse estancados en detalles menores y avanzar hacia el progreso: “No podemos detenernos en cosas chicas, tenemos una provincia bastante atrasada, que mira los cambios por televisión entonces cuando la gente demanda actualizarse no podemos despreciar los incentivos que traen las grandes inversiones”, consideró.

Fuente: La Unión Digital.