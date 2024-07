El encuentro anual de turismo de reuniones será en agosto

Se realizó el lanzamiento de una nueva edición de Meet Up, que se llevará a cabo del 6 al 8 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. El evento fue encabezado por la subsecretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, junto a la presidenta de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones (AOCA), Patricia Durán Vaca; la directora Ejecutiva de AOCA; Fernanda Rodríguez; el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani; y la directora Ejecutiva de Visit BA, Karina Perticone.

Palabras oficiales

En la apertura Martínez afirmó: “El turismo de reuniones es un segmento fundamental, necesitamos que vengan más eventos, congresos y ferias a todo el país, sabemos que tiene un gran impacto económico en los destinos que son sedes. El Meet Up va a generar esto, toda la cadena de valor del segmento se verá beneficiada porque mueve la economía, traccionan turistas y rompe la estacionalidad”.

En tanto Durán Vaca aseguró: “Esta edición del Meet Up tiene más de 12 países participando con auspiciantes, líneas aéreas, provincias y más de 70 hosted buyers. La novedad de esta edición es que habrá espacios para eventos deportivos y para sustentabilidad”. “Quiero agradecer por el esfuerzo en equipo, sigamos trabajando en forma conjunta construyendo puentes”, finalizó.

“Este fue un segmento al que le costaba recuperarse y ver ahora los números y las proyecciones me pone feliz, que el último que recuperó lo haya hecho de esta manera es gracias al esfuerzo de todos”, puntualizó Hani.

El encuentro

Durante tres jornadas los asistentes tendrán la ocasión de generar nuevos clientes, descubrir proyectos y participar de capacitaciones para potenciar su desarrollo empresarial. Además, se debatirá el presente y el futuro de la actividad, dándole voz a los protagonistas tanto de Argentina como a nivel mundial.

Meet Up es organizado por AOCA y la Ciudad de Buenos Aires es anfitriona, liderando en primera posición de América del ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). Asimismo, este evento coincidirá con la 168° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, que contará con la presencia de las máximas autoridades de turismo de las provincias del país.

El año pasado, en su tercera edición, Meet Up Argentina recibió alrededor de 200 compradores internacionales y 100 nacionales, logrando más de 2000 citas de negocios en las primeras 24 horas, en un espacio ampliado y mejorado. Los datos de AOCA muestran que el segmento del turismo de reuniones estaba al 50 por ciento de lo que fue en 2019, pero las proyecciones para esta edición indican un repunte esperado que superará el 100 por ciento de las cifras prepandemia, marcando un hito en la recuperación y expansión del sector.