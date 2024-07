Detuvo al intendente de Sarmiento en un control de tránsito y fue despedido

Un inspector de tránsito de la localidad de Sarmiento fue despedido tras parar en un control de tránsito al intendente Sebastián Balochi.

«Fue el pasado 12 de junio entre las 18 y 20 horas cuando estábamos en medio de un control de tránsito y una camioneta se llevó puesto un cono», relató el trabajador despedido, Fernando Huenchuman en diálogo con El Comodorense Radio.

«Al bajar la ventanilla del vehículo, noté que era el intendente quien manejaba y en tono prepotente comenzó a decirme que estaba mal señalizado y no me dejaba hablar. Se enojó porque lo paré», aseguró este hombre que denuncia abuso de poder.

Según reveló, «nuestro jefe nos tiene dicho que no paremos nunca a Balochi, pero se complica porque se maneja en tres autos distintos y de noche no podemos distinguir las patentes».

En ese sentido, Huenchuman denunció que «dos días después de este hecho me llegó la notificación de que había sido despedido después de dos años y medio de trabajo. Nadie me dio una explicación y Balochi no da la cara», afirmó el trabajador.

«Yo solo estaba cumpliendo con mi labor. No entiendo porqué el enojo, esto es un claro ejemplo de abuso de poder», expresó Huenchuman al tiempo que agregó que por estas horas, «peleó por la obra social de mi bebé de 7 meses. Necesito una respuesta». (Fuente: El Comodorense)