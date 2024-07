Desde CAMAD consideran que el aumento en la tarifa del gas es «una locura»

El vicepresidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), Mariano Regadale, aseguró que la crisis en el sector se acentuó con las medidas económicas del gobierno de Javier Milei y subrayó el impacto de las tarifas energéticas en la actividad comercial e industrial.

«La situación es preocupante, la recesión económica es algo que viene sucediendo. Entendemos que los problemas económicos en el país no empezaron con el nuevo gobierno, pero sí es verdad que algunas situaciones del último tiempo han pegado fuertemente en el comercio, la industria y cualquier medidor económico que uno pueda ver«, opinó.

En su visita a los estudios de AzM Radio, Regadale explicó que, por la crisis, «los únicos índices que se mantienen, por lógica, son el alimento y la indumentaria básica. Después, todo lo que uno pueda pensar como un gusto o algo secundario, por supuesto que se deja de lado. La incidencia del costo de los servicios públicos impacta muchísimo. Hay 4.000% de aumento del gas. Es una locura«.

En esa línea, aseguró que no es razonable cargar las culpas sobre Servicoop: «Esas son medidas que provienen de decisiones políticas nacionales. A la Cooperativa que tenemos en la ciudad no le queda otra que aumentar. Uno podrá sentarse, congelar dos meses, pero la Cooperativa no tiene manera de absorber esa diferencia«.