Conmebol le abrió un expediente disciplinario a Marcelo Bielsa

La Copa América terminó con el bicampeonato de la selección argentina, pero los hechos más vinculados a lo extra futbolístico que a lo deportivo en sí siguen generando nuevos enfoques. Aquella dura conferencia de prensa que encabezó Marcelo Bielsa tras la caótica eliminación de Uruguay ante Colombia en semifinales puso la lupa sobre distintos temas vinculados a la organización. Y esas palabras podrían costarle una sanción al entrenador: Conmebol le abrió un expediente disciplinario, según detallaron los medios uruguayos El País y Subrayado.

El primero de los periódicos mencionados aseguró que la Asociación Uruguaya de Fútbol recibió la notificación vía mail durante la noche del martes, aclarando que dicho expediente se había iniciado a raíz de las declaraciones del entrenador de la Celeste. La AUF aclaró que tienen “previsto un plazo para la defensa” del DT.

Las palabras del Loco surgieron cuando un periodista le preguntó si esperaba algún tipo de sanción a los futbolistas de la Celeste que saltaron a la tribuna para pelearse con fanáticos colombianos, alegando ataques contra sus familiares ubicados en ese sector del Bank of America Stadium de Charlotte y argumentando luego que esta situación se desató a raíz de las notables fallas organizativas del evento.

“Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción? ¡Y me pregunta si van a sancionar a los jugadores! Pero por favor”, dijo el DT de 68 años en uno de los tramos de su duro discurso que se extendió por casi media hora.

“Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones… Esto es una caza de brujas. ‘Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto’, ‘ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar’”, planteó por entonces, entre otros tópicos. El portal Montevideo advirtió que “hay posibilidades de que los abogados Gastón Tealdi y Ariel Rek lleven adelante la defensa” del DT, al igual que lo están haciendo con los jugadores investigados

Entre las múltiples críticas que realizó en dicha rueda mediática, el DT rosarino planteó su disgusto por el operativo de seguridad que practicaron en la semifinal ante Colombia y los estados de los campos de juego en cada uno de los encuentros de la Copa América, en consonancia con declaraciones que también había brindado Lionel Scaloni, conductor de la selección argentina. La final que disputaron los Cafeteros ante la Albiceleste en Miami volvió a tener falencias en la seguridad, a punto tal que el encuentro debió postergar su horario de inicio por más de una hora ante los graves problemas en los accesos.

Hay que tener en cuenta que Bielsa, al igual que Ricardo Gareca (Chile), Scaloni (Argentina) y Fernando Batista (Venezuela), había sido castigado durante la competencia por ingresar tarde al segundo tiempo del duelo contra Bolivia por fase de grupos. El Loco no pudo dirigir ante Estados Unidos por la suspensión de un partido que le impusieron y la Asociación Uruguay de Fútbol recibió una multa de 15 mil dólares, además de una advertencia. Estas severas sanciones para los entrenadores despertaron mayores críticas cuando el entretiempo de la final Argentina-Colombia se extendió por más de 20 minutos por el show de medio tiempo que realizó la artista Shakira.

Mientras este tema se desarrolla, en Uruguay también trabajan en la defensa de once futbolistas investigados por el máximo organismo del fútbol en la región tras los incidentes en las tribunas luego de las semifinales del certamen. El País advierte que “Darwin Núñez, José María Giménez, Mathías Olivera y Ronald Araujo son los futbolistas de la Celeste que más complicados parecen estar”, aunque también son parte del proceso de investigación Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Sebastián Cáceres, Santiago Mele, Emiliano Martínez, Matías Viña y Brian Rodríguez.

“Al día de hoy la principal novedad es que se pidió una prórroga para presentar los descargos y se nos dio hasta el 1 de agosto, fecha límite para hacer eso”, declaró a dicho medio Gastón Tealdi, exvicepresidente de la AUF y abogado.