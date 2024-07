Ariel Proboste y Valentín Verón ya están en Chubut luego del exitoso Panamericano U20 de lucha

Los luchadores del Club Gregoriano de Rawson, Ariel Proboste y Valentin Verón, tras su gran perfomance en el Campeonato Panamericano de Lucha U20, visitaron el ente deportivo provincial Chubut Deportes.

Los jóvenes se reunieron con Milton Reyes, ante quien compartieron su destacada actuación en la cita internacional con el combinado nacional de Lucha.

Los luchadores medallistas panamericanos regresaron a Chubut

Los representantes del Club Gregoriano de la ciudad capital, Ariel Proboste y Valentín Verón, tuvieron una destacada actuación en el Panamericano U20 de Lucha Olímpica que se realizó en Lima, Perú.

Ariel Proboste obtuvo en lucha libre la medalla de bronce hasta los 67 kg, repitiendo el mismo logro en lucha grecorromana en 65 kg, mientras que en la modalidad playa que se disputó por primera vez se quedó con el Oro, en la categoría hasta 70 kilogramos.

Por su parte, Valentín Verón, logró quedarse con el bronce en categoría grecorromana y obtuvo el séptimo lugar en categoría lucha libre, cerrando en modalidad playa con un cuarto puesto.

Luego de la reunión mantenida con el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, los deportistas charlaron con prensa del ente deportivo provincial sobre lo realizado en el torneo: «Acá estamos de vuelta en Rawson descansando un poco la cabeza, disfrutando de la familia para luego empezar de nuevo a entrenar. Quedé conforme con lo conseguido en greco pero no con lo hecho en libre, quería estar en la final, cometí algunos errores en la semifinal y no se dio», contó Ariel Proboste.

Que a la vez agregó: «Igualmente estoy contento con mi actuación en líneas generales y con las 3 medallas que traje, entre ellas la de Oro, lograda en la modalidad playa que me gustó un montón, me divertí y competí bastante».

Más adelante aseguró que “Venía entrenando hace mucho para este torneo donde pude demostrar que estoy entre los mejores y entrenando y esforzándome seguro que el año que viene voy por el oro sí o sí. Ahora queda disfrutar lo que me resta en mi ciudad, para volver al CENARD a seguir entrenando, corregir errores, sumar experiencia para ganar el nacional a fin de año y seguir estudiando para terminar la escuela”.

Por su parte, su compañero Valentín Verón, comentó al respecto: “Fue una linda experiencia porque es muy lindo ver entrenar a gente de otros países en otro nivel. Yo fui más que nada a sumar experiencia, aprender y salió una medalla así que estoy conforme con el resultado. Me siento más cómodo en estilo libre pero no luche bien y de todo se aprende. En el greco participé por la posibilidad de medalla y fue así, porque saqué medalla de bronce y no en libre, así que ahora lo voy a empezar a practicar más a ese estilo”, apuntó.

En otro momento de la charla dijo que “En el de playa me sentí muy bien, hicimos las últimas luchas, me divertí y estuvo bueno el torneo. En cuanto a mis rivales de los cuales tenía una idea, estuvieron muy fuertes, con mucha resistencia. Está fue mi primer salida, mi primer panamericano, así que el balance que hago es positivo. Me gustó mucho y me lleva a seguir entrenando fuerte para ir superándome con miras al futuro. Es un orgullo y reconforta representar al barrio, al club, que es de donde salimos y obviamente a la provincia y al país. Para la nueva generación que está entrenando con nosotros somos el espejo donde mirarse, ellos nos recibieron muy contentos, entrenamos juntos y le dimos algunas técnicas para que vayan sumando a sus actividades”.

Ambos deportistas, demostraron su agradecimiento a Chubut Deportes por acompañar y apoyar en sus competencias.