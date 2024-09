Volvió Charly García: el músico reapareció y tocó dos de sus temas en un hotel de Buenos Aires

Mientras su público se encuentra a la expectativa de información sobre cuándo se producirá la salida de su nuevo disco, Charly García sorprendió a todos y realizó un inesperado regreso a los escenarios. Todo sucedió la noche del miércoles en un recinto en el que más de una vez dio cátedra musical a lo largo de su historia, y en el que incluso festejó más de un cumpleaños.

En el Library Lounge del Hotel Faena Buenos Aires se produjo la particular la velada en la que el icónico músico argentino interpretó dos de sus clásicos inoxidables, como son “Yendo de la cama al living”, del álbum homónimo, y “Cerca de la revolución”, perteneciente al disco Piano Bar. Pero no estuvo solo en esta oportunidad, ya que como detallara Hernán Bruno Diaz, el coordinador del grupo más grande de fans del músico, lo acompañó la banda Baremberg & Mojo Jam Band.

El evento se llevó a cabo en el marco de una presentación en la cual el cuñado de García, Facu Iñigo, actuó como DJ. Así las cosas, Charly aprovechó la ocasión para acompañar a sus asistentes y a su familiar, sorprendiendo al público con su participación musical, un hito que no se producía desde hacía más de dos años.

Los asistentes al evento pudieron disfrutar no solo de la música de la Baremberg & Mojo Jam Band, sino también de la energía y carisma característicos de Charly. Este inesperado mini concierto fue recibido con entusiasmo y aplausos, recordando al público la relevancia y la perdurabilidad de la obra de uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo.

A lo largo del tiempo, Facu Iñigo, hermano de Mecha, la pareja de Charly García, logró generar un gran vínculo con el ícono musical, de quien en una charla con Indie Hoy reveló: “Me dio muchísimos consejos y me contó muchísimas anécdotas. Ir a su casa y escuchar a los Beatles, armonizar los dos a la par de las canciones, por ejemplo, es algo increíble pero que ya lo naturalicé”.

Buenos Aires no tendrá su esquina Charly García

Los primeros días de este año se había confirmado que Buenos Aires contemplaba la idea de crear un homenaje similar alCharly García Corner de Nueva York, impulsado por el maestro de actores Mariano Cabrera en conmemoración de los 40 años del álbum Clics Modernos, cuya icónica fotografía de la portada de este disco fue tomada por Uberto Sagramoso en Nueva York. Así las cosas, el proyecto porteño buscaba honrar los 40 años del álbum “Piano Bar”, cuyo aniversario se celebra en septiembre de 2024.

Sin embargo, sorprendió en las últimas horas el comunicado escrito por el impulsor del homenaje, quien reveló que “luego de analizarlo una y mil veces, he tomado la decisión de ponerle un punto final a mi trabajo sobre el proyecto Esquina Charly García en Buenos Aires”, del que en los siguientes párrafos detalla los pormenores de esta decisión.

“Muchas y diversas razones han hecho que hoy me tenga que bajar. He confesado muchas oportunidades que en mi opinión y que bajo mi responsabilidad, la esquina de Buenos Aires de Charly debería estar a un nivel superior que su corner en NYC o por lo menos a su altura, ya que se trata de un homenaje en su propia ciudad”, continuó destacando el intérprete sobre las razones que precipitaron a esta decisión.

Es que, como detalló luego, “en lo personal, no estaba dispuesto a aceptar solo un mural pintado, ni una simple placa. El que soñé fue un proyecto ambicioso y a la altura del merecimiento, que más allá de las privaciones de la economía actual, en la que estamos inmersos, tambíen me he topado en el camino otras circunstancias desmotivadoras desde hace meses que sinceramente alimentaron y aceleraron mi decisión”.

Para finalizar,, destacó que “nos vemos el 6 de noviembre en NYC (este y los próximos años), para celebrar el Charly García Corner. Pronto comenzaremos a anunciar el programa de festejos”.