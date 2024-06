Villarruel reúne a los jefes de bloques para organizar la sesión por la ley de Bases

De cara a una sesión clave para el oficialismo en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabeza este lunes desde las 18 la reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloques, a fin de organizar cómo será el debate de la ley de Bases y el paquete fiscal.

Este miércoles se tratarán en el recinto de la Cámara alta los dos proyectos impulsados por el Gobierno que, luego de que logren su aprobación -como se buscará-, volverán con modificaciones a Diputados.

A raíz de un nuevo viaje del presidente Javier Milei (la octava salida del país en seis meses de gestión), Villarruel se encontrará en las próximas horas a cargo del Poder Ejecutivo. Eso no impediría que esté al frente de la sesión, aunque no la presidiría por completo, pues el mandatario viajará por la noche. De tal manera, es seguro que Villarruel no estará a la hora de la votación, y cuando ella ya no esté en el recinto, la sesión quedará a cargo del presidente provisional, el libertario Bartolomé Abdala.

De Labor Parlamentaria se espera que, además de estipular cuántas horas de debate podrían llevar ambos proyectos, se defina cómo será la votación en particular. En Diputados fue por capítulos.

La Libertad Avanza llega a la discusión en el Senado tras haber cedido en numerosos cambios en la redacción de ambas iniciativas, sin embargo algunos artículos todavía generan resistencias y podrían ser rechazados. En los cálculos más optimistas, muchos de ellos no saldrán negativamente por dos tercios, con lo cual la Cámara baja podría insistir con su versión original por mayoría simple.

Sin embargo, sí corren riesgo de sufrir un golpe por holgada mayoría el artículo sobre empresas a privatizar en la ley de Bases, a raíz de la fuerte oposición a la inclusión de Aerolíneas Argentinas. También subió la presión sobre el Correo Argentino. En el dictamen, el oficialismo no aceptó quitarlas y así, en caso de que se mantengan, corre riesgo todo el listado. El oficialismo deberá definir si cede en ese punto.

Otro tema que en el “poroteo” anticipa una derrota para LLA es la restitución del impuesto a las Ganancias, previsto en el proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. A pesar de la exención del 22% para los trabajadores de la Patagonia, los senadores de esa región no están de acuerdo con la vuelta del impuesto.

Los dictámenes de ambos proyectos lograron las firmas con disidencias de la oposición dialoguista hace casi dos semanas atrás. Mientras que el pasado viernes el radical Martín Lousteau presentó sus dictámenes de minoría. No obstante, los primeros en votarse serán los de mayoría.

Fuente: Parlamentario.