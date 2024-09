Sergio Kaminker: “Cuando se rompe todo cuesta mucho reconstruir un Estado presente”

En la previa a lo que será una sesión clave en el Senado este miércoles, distintos sectores políticos siguen de cerca lo que se considera un día clave para el desarrollo de la Argentina y con cambios profundos que algunos consideran positivos y otros tantos negativos.

En diálogo con El Diario Web, Sergio Kaminker, el vicepresidente del Partido para la Victoria de Puerto Madryn, docente universitario y sociólogo, comentó que “con la Ley de Bases y el Paquete Fiscal se tocan cuestiones de fondo de nuestra vida diaria. Desde los derechos laborales básicos hasta qué pasa con el empleo, con muchos de los impuestos. La sensación que uno tiene, es que está armado para beneficiar a los más grandes en detrimento de los más vulnerables”.

Seguidamente, resaltó que “la parte positiva es que se ve cada vez más organización y una idea de resistir y visibilizar lo que va a pasar en el Senado y después. Me parece que no terminamos de imaginar el panorama que puede llagar a estar más adelante”.

“Acá no se habla de planes sociales, se habla de derechos básicos, precarizar las condiciones laborales, desarma parte de los derechos que tanto costaron conseguir y además genera beneficios para aquellos que más tienen en términos impositivos, durante muchos años. Al mismo tiempo, a los sectores medios y bajos les hace crecer la carga tributaria”, dijo el ex delegado de Migraciones en Puerto Madryn.

En tanto, resaltó que las propuestas del gobierno de Javier Milei “le saca impuestos a los que más tienen y le ponen a los que menos tienen. Las consecuencias de estas medidas las vamos a ver muy rápidamente y van a ser de una gravedad enorme”. Luego lamentó que “mucha gente justifica que todavía tenemos que estar peor para poder salir adelante. Parece que se culpa a los más vulnerables, como si ellos tomarán las decisiones del país. Hay mucho trabajo y aprendizaje para hacer”.

Además, para Kaminker es de vital importancia que “el pueblo esté organizado” en sus espacios intermedios, gremiales, sociales, ya que “la vida cotidiana se va a poner más cuesta arriba”.

El Estado como garantía de derechos

En otro tramo de la charla, Sergio Kaminker resaltó que “el Estado es aquel que puede garantizar, en sus diversos Poderes, que no nos lleven puestos, que tengamos determinados derechos. Si se avanza con la premisa de menos Estado, se garantiza la desigualdad y que los que más tienen crezcan en detrimento de los que menos tienen”.

“Que nos digan que hablar de justicia social o medidas redistributivas es hablar de negocio y curro, lo que nos están diciendo es que no deberíamos tener derechos, estabilidad laboral, vacaciones pagas, empleo de calidad”, criticó.

“La realidad, nos demostró la historia de nuestro país, que cuando se rompe todo hay una generación que la pasa muy mal y que después cuesta mucho volver a construir un Estado presente y más eficiente”, aseveró.

Por último, sostuvo que “el gobierno le quiere dar libertad absoluta a aquel que venga a explotar un recurso y eso es no generar trabajo. Pueden sacar todo y no dejar nada al país. Ya se vivió eso y las consecuencias son negativas. Lo que se plantea no es novedoso. Ya hemos vivido algunas de estas situaciones. Lo que buscan ya se planteó, en parte, durante la Dictadura Cívico – Militar y en los noventa”.