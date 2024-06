Roxana Reyes: «Los radicales debemos trabajar para cambiar esta realidad»

Con motivo de la conmemoración del “133° Aniversario de la U.C.R. y 40 años de democracia”, los principales referentes locales del partido, presentaron este viernes las actividades que durante el mes de junio se realizarán para celebrar esta fecha.

En las instalaciones del Comité Provincial “Héctor Pirincho Roquel”, la diputada nacional Roxana Reyes; la concejal de Río Gallegos, Daniela D´Amico; el presidente del Comité Provincia, Daniel Roquel y su par del comité Río Gallegos Marcelo Saá, junto al presidente de la Juventud Radical, Abdul Domecq, expusieron lo que significa ser parte de este centenario partido.

Luego de presentar cada una de las actividades que se inician mañana sábado en esta capital, el presidente del Comité Provincia, el ex diputado, Daniel Roquel, destacó: “el radicalismo no solo cumple años, sino que cumple con la comunidad, porque seguimos peleando por las injusticias que padecemos como sociedad. Pensando en lo que nos decía Alfonsín, que con la democracia se come, se educa y se cura; después de 40 años sigue habiendo chicos sin un palto de comida, sin acceso a la salud y a la educación. Por ello, seguimos trabajando para que un día, la democracia llegue a todos los argentinos y argentinas”.

Luego, fue la diputada Roxana Reyes quien tomó la palabra. En primer término, felicito a los dirigentes “por esta iniciativa que nos visibiliza como partido. Es importante encontrar aquello que nos une y mostrarle a la sociedad lo que representamos”, dijo.

“Somos un partido que ha vivido distintas etapas del país y ha representado distintos momentos en los que nos pidieron que estemos presente, ya sea gobernando o como oposición responsable. Siempre con gestos de grandeza, buscando la mejor situación de los argentinos”, reflexionó la legisladora.

“Hoy nos toca ser oposición a nivel provincial como nacional, pero somos responsables. Eso es, principalmente, representar a cada santacruceño y defender todos sus derechos, que no sean vulnerados, pero también, acompañar todas aquellas medidas que signifiquen generar un bien para la ciudadanía. Estamos viviendo una situación grave con un 55% de pobreza infantil, con 6 de cada 10 niños que comen una sola comida al día. Los radicales que estamos en lugares de decisión no podemos estar ajenos y debemos trabajar para cambiar esta realidad. Hay argentinos que, teniendo trabajo, no cubren la canasta básica familiar. No podemos tolerar tener niños que solo reciben la copa de leche en la escuela”, declaró.

“El radicalismo celebra un nuevo aniversario, pero tiene que ser estando cerca de los argentinos que la están pasando mal. En esta actividad, fundamentalmente tenemos que contarle a los vecinos que es lo que estamos haciendo desde el partido y desde cada lugar de representación, qué hacemos de educación, qué generamos para el desarrollo económico, turístico, social educativo de Santa Cruz, cuáles son nuestras ideas y que pueden coincidir o no con el gobierno provincial o nacional”.

Explicó que “tenemos cuestiones en las que somos críticos y pedimos que se hagan transformaciones como la ley de coparticipación, para que los municipios no sean rehenes de un gobierno provincial. También la ley de lemas, sacar un sistema electoral que ha cambiado la voluntad de los santacruceños desde hace años. Tenemos que fortalecer los sistemas de control, cuando decimos que se roban vacunas, que se vence la leche o compran con sobreprecio. Es la plata que nos sacan”, dijo.

Además, se refirió a la importante labor que se realiza desde adentro del Tribunal de Cuentas: “Todos los vocales que hubo a lo largo de la historia del tribunal de cuentas coincidieron en que hay que tener una modificación en serio de los sistemas de control. Siempre llevaron esta inquietud a la Cámara de Diputados. Tenemos que impedir que los familiares y amigos sean los que controlan a los ministros, tenemos que dejar de nombrar jueces a dedo y tener a los más idóneos. Eso representamos, transparencia, unidad, poner al más capacitado, si no se nos están yendo años y dilapidamos el futuro de los jóvenes que esperan que Santa Cruz sea el lugar que los reciba y acoja”.

Para cerrar, sostuvo que este aniversario, “genera la oportunidad de explicarle a la comunidad, por ejemplo, por qué apoyamos la Ley Bases, por qué nos oponemos a algunos temas, por qué apoyamos otros. Invitamos a la comunidad a que venga a hablar con los referentes del partido. Que se acerquen, representamos principios y valores de los cuales no nos movemos. Seguimos en el mismo lugar de siempre”, culminó.

La oportunidad fue propicia para agradecer la labor de periodistas, por lo que se hizo un agasajo a los presentes reconocimiento la importancia de su labor para alcanzar a todos los integrantes de la comunidad.

Al respecto, el presidente del Comité local, Marcelo Saá, valoró: “qué difícil sería la tarea política sin contar con los medios que hacen conocer nuestras ideas, proyectos y trabajo y que logran que lleguen a toda la sociedad. Queremos agradecerle por la tarea que realizan, y felicitarlos por el día del periodista que se conmemora el próximo 07 de junio”.

La programación de actividades que se extenderán hasta la fecha del aniversario del partido es la siguiente:

El sábado 1 de junio, a las 15.00 horas, en el Sub Comité, Richieri y Hernán Cortés, inauguración de eventos e inicio del Torneo de Canasta. El sábado 8 de junio a las 15.00 horas, Sub Comité Richieri y Hernán Cortés, torneo de Truco. El sábado 15 de junio a las 17.00 horas, exposición de Labor Parlamentaria a cargo de la Escribana Dra. Daniela D’Amico, concejal de Río Gallego en el Comité Río Gallegos, 9 de Julio y Avellaneda. El sábado 22 de junio, exposición de Trabajo Parlamentario de la Diputada Nacional, Dra. Roxana Reyes y Charla con el Arq. Alfredo “Freddy” Martínez, (ex Diputado Nacional, Senador e Intendente de Río Gallegos) en el Comité Río Gallegos, 9 de Julio y Avellaneda a partir de las 17:00 horas.

El miércoles 26 de junio, a las 11 horas en el Cementerio, se colocará una placa recordatoria en la cruz mayor del cementerio por los afiliados fallecidos.

El acto central será a las 18.00 horas en el Comité Río Gallegos. 9 de julio y Avellaneda, oportunidad en la que se realizará la inauguración de muestra fotográfica, presidentes de la UCR, reconocimiento a los afiliados y palabras alusivas.