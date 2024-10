Por primera vez en 69 años, Chubut celebrará el aniversario de su creación

La subsecretaria de Turismo de Chubut, María José Pögler, destacó la iniciativa del gobierno provincial de no dejar pasar por alto el aniversario de la creación de la Provincia de Chubut, mediante la ley 14.408.

«No tenemos registros de que anteriormente haya habido alguna conmemoración de este tipo. Siempre se recuerda que el 28 de junio es la creación de la provincia como tal y esta administración decidió no dejar pasar por alto esta fecha y llamarnos a una gran celebración para poner en valor y festejar este hecho», celebró la funcionaria.

En diálogo con AzM Radio, Pögler contó que «Rawson, como capital de la provincia será sede de este primer festejo, en el gimnasio Héroes de Malvinas de Playa Unión, el viernes a las 17.30, con gastronomía, artistas y productores que expondrán sus trabajos».

«Los municipios también van a estar presentes con sus stands institucionales. Va a ser una verdadera fiesta con entrada libre y gratuita. Habrá muchísimos artistas locales y el cierre estará a cargo de Joel Hernández, Joshva Montoya y, si las rutas lo permiten, el ballet Camaruco«, detalló.

Con respecto a la temporada de invierno y el impacto de la crisis económica que atraviesa el país, la funcionaria dijo que esperan «que esta temporada sea buena para posicionar a nuestra provincia como destino elegido para quienes puedan vacacionar. Hay mucho esfuerzo por parte del sector privado, estamos todos trabajando mucho para lograr una buena temporada y ojalá así sea«.

«Se nota mucho interés y algunas reservas, pero esto va a paso muy lento y no queremos anticiparnos a arrojar datos que después no se concreten. Ojalá todo el sector turístico tenga un respiro. Sabemos que no será de las mejores temporadas, pero trabajamos para que sea lo mejor posible«, aseguró.