Mirantes, sobre las rutas: «Estamos haciendo todo lo humanamente posible»

Laura Mirantes, secretaria de Vinculación Ciudadana de la Provincia del Chubut, analizó el trabajo que vienen realizando las autoridades en el contexto del temporal de nieve que obligó a cerrar algunas rutas de la provincia.

«Con el equipo de trabajo provincial y nacional nos reunimos no sólo para trabajar en el lugar, sino también para reconocer las falencias que tuvimos en cuanto al trabajo realizado. En primera instancia debatimos desde el día uno el tema del corte. Por lo general, lo que se cuestiona es por qué no se cortó antes la ruta. En este sentido, ni bien dimos el alerta naranja con anterioridad, lo que no sabíamos era la intensidad de nieve que tendríamos«, aseguró.

Mirantes insistió en apelar a la comprensión de los ciudadanos y pidió paciencia: «Puedo asegurar que se está haciendo todo lo humanamente posible. Tanto desde Vialidad Provincial como Nacional y Protección Ciudadana, tenemos toda la artillería puesta en esto. Los cortes de ruta son para resguardar el bien más preciado que tenemos, que es la vida de todos».

En diálogo con AzM Radio, la funcionaria aprovechó para poner el foco en los trabajadores que se encuentran apostados en los caminos. «El trabajo que hacen los maquinistas en el lugar es digno de destacar. Las maniobras que tienen que hacer no son fáciles. No es lo mismo trabajar en nieve que en el barro. Pude trabajar a la par de ellos desde la ruta, aunque no arriba de máquinas, y es admirable su labor», reconoció.