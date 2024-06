Menna, furioso con Carambia y Gadano: «Se prestaron a una nueva privatización»

Después de una jornada de largas horas de debate en torno a la Ley de bases y el paquete fiscal, finalmente y como informamos en la jornada de ayer se aprobó la herramienta por la que tanto insistió el gobierno central de Javier Milei.

Con los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, ambos de Santa Cruz, se abrieron expectativas en torno a lo que podría haber sido la eliminación de YCRT de la lista de empresas a privatizar, lo que finalmente no sucedió, generando indignación en el arco político de la cuenca carbonífera y su comunidad.

Quien se refirió a la aprobación de la Ley de Bases fue el intendente de Río Turbio, Darío Menna, al manifestar, en principio, que “ya venimos exponiendo lo que significa la Ley Bases para el país. Las medidas que viene tomando el presidente Milei, obviamente van en desmedro de los que más necesitan y habilita a vaciar los recursos de nuestro país, lo que con esto se termina concretando”.

El tema central para las comunidades de la cuenca carbonífera sin dudas sería la posibilidad de quitar a YCRT de las posibles empresas a privatizar, sobre todo luego de la trascendencia que había tomado la posición de los senadores por Santa Cruz y la posición que había tomado el oficialismo nacional respecto a las Empresas del Estado, cediendo ante el pedido de quitar de la lista de empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina, mientras que también dejaba de lado la intención de privatizar o concesionar el Correo Argentino. De esta manera, en la lista de empresas a privatizar solo quedarían Enarsa e Intercargo; mientras que en las empresas a concesionar permanecen: Aysa, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Sociedad Operadora Ferroviera (Sofse). En tanto, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), podrán incorporar capitales privados pero con acciones mayoritarias del Estado.

“Para nosotros, justo a cumplirse 20 años de la tragedia que tuvimos con los compañeros de interior de mina, tragedia que se provocó durante una privatización y por la falta de inversión, que los dos senadores santacruceños se presten nuevamente a una privatización, nos molesta mucho y enoja”, criticó Menna, al señalar que “tenía una expectativa grande cuando votaron en contra la parte general, pero después cuando realmente tenían en sus bancas la posibilidad de que la ley bases no avance, que no tenga facultades delegadas el presidente e YCRT no se privatice, se levantaron de sus lugares. Tienen que dar explicaciones a los santacruceños y habitantes de la cuenca”.

El intendente no dejó pasar la oportunidad para recordar que “hace 20 días hubo expresiones del gobernador donde decía que YCRT no se tenía que privatizar, pero estaba en manos de sus senadores que esto no suceda. Dentro de las negociaciones, previo al despacho, hubieron tres empresas importantísimas que salieron de la privatización y nunca hablaron de YCRT, al contrario, al momento de dar esta discusión se levantaron de sus bancas”.

Por último, consultado sobre las modificaciones que el proyecto original tuvo en el senado, manifestó: “No hay nada positivo en los cambios y en Diputados va a ser difícil que no se apruebe, el momento clave era en el Senado y con manos de santacruceños que lamentablemente no pensaron en Santa Cruz ni YCRT. En conclusión ellos entregaron nuestros recursos, ellos privatizaron YCRT. Ellos vendieron la Patria”.