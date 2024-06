Iturrioz le pegó a Vialidad por el operativo: «Tenían poca sal y una máquina guardada»

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, criticó el accionar de Vialidad Nacional en el marco del operativo que despliegan en conjunto ambas instituciones para despejar la nieve de la Ruta Nacional Nº 3 entre Comodoro Rivadavia y Trelew.

Esta mañana, cuando habían pasado alrededor de 400 camiones y 100 vehículos livianos en una de las caravanas guiadas desde Comodoro hacia el norte, el funcionario habló con AzM Radio y no escatimó en críticas.

«Nosotros hacemos el trabajo de coordinación de horarios. El trabajo de apertura y cierre de rutas lo realiza Vialidad Nacional. La limpieza se complica cuando hay circulación de vehículos, por eso ayer Vialidad Nacional decidió el corte«, explicó.

Iturrioz aseguró que «de parte de Vialidad Nacional hubo un poco de imprevisión. No tomaron las medidas que deberían haber tomado. Habíamos hecho una reunión preparativa, pero ahora vemos que no funciona tan bien. Por ejemplo, tenían poca sal y una de las barredoras en el galpón. Son un montón de circunstancias que hacen que el trabajo no haya sido bueno«.

Desde la banquina y en medio de bocinazos, el ministro fue consultado por la impaciencia de quienes estaban allí esperando. «Hay gente que salió de vacaciones a pesar de la alerta naranja. Eligieron mal momento. Tienen que prever eso. Que ellos no se hayan organizado con la emergencia climática no es culpa de las autoridades«, señaló.