Garitano: «Hay gente de Trevelin que come una vez al día»

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Trevelin, Claudia Garitano, cuestionó al Gobierno Nacional por la falta de políticas sociales que atiendan a las familias más vulnerables y lamentó que mientras muchos argentinos hoy pasan hambre miles de toneladas de alimentos se echan a perder en los galpones del Ministerio de Capital Humano.

En la VII Sesión Ordinaria de este jueves por la mañana, Garitano mostró su preocupación por los índices de pobreza que registra el país y recriminó la inacción del gobierno del presidente Javier Milei. Sostuvo que cientos de miles de personas no tienen un plato de comida en sus mesas y, en paralelo, el Ministerio de Capital Humano permite que mercadería se venza en depósitos.

Aseveró que la crisis no es exclusividad de los grandes centros urbanos. “En la semana recibí en el Concejo Deliberante a dos vecinos que contaron que están pasando hambre. Son personas con jubilaciones mínimas y que no llegan a fin de mes. Me dijeron que comen una vez al día y que ponen por delante la alimentación de los niños”, manifestó.

En la Hora de Preferencia, Garitano se refirió también a la situación de PAMI y al corte por falta de pago en las prestaciones médicas que afecta a los jubilados. “Todos los vecinos que antes se atendían en las clínicas ahora están asistiendo al hospital”, explicó y dijo que el gobierno nacional no puede mirar para otro lado cuando se trata de la salud y de los alimentos de los argentinos.

Sin leña y alimentos para afiliado de PAMI

Agregó que la obra social tampoco hizo este año la compra de leña para distribuir entre los afiliados. “Este 2024 los vecinos que tienen PAMI no recibirán los metros de leña”, señaló y destacó que la Municipalidad está “haciéndose cargo de la cuestión social”, sin ayuda alguna de los organismos nacionales. “El gobierno de la Libertad Avanza no está atendiendo a la gente”, acotó.

Indicó que tampoco PAMI está entregando el módulo alimentario. “Históricamente se otorgó un bolsón a quienes perciben la jubilación mínima. En pandemia se daba un monto fijo sumado al haber. Eso desde el mes de diciembre pasado no está ocurriendo. Seguramente detrás debe existir un procedimiento administrativo que alguien no cumple”, concluyó Claudia Garitano.