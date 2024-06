Espinoza a las autoridades de PAMI: “Pónganse a trabajar por la gente”

En la VIII Sesión Ordinaria del HCD de Trevelin realizada este jueves a la mañana, el concejal Livio Espinoza criticó con fuerza la situación de PAMI en la localidad y aseguró que muchos afiliados están desamparados.

En Hora de Preferencia, el concejal del bloque PJ “Arriba Chubut” habló sobre el conflicto suscitado entre la obra social y el Círculo Médico que tiene como principales damnificados a decenas de afiliados, entre ellos adultos mayores y pensionados.

Dijo que ante el reclamo de los vecinos en Trevelin pudo contactarse con el responsable del Círculo Médico. “Nos indicó que el último cobro que recibieron de parte de PAMI fue en el mes de febrero y no han tenido más noticias”, advirtió preocupado.

En la sesión ordinaria de hoy, reprochó el destrato hacia los adultos mayores y pensionados de la zona, resaltando que el Estado nacional debe instrumentar de forma urgente las medidas necesarias para resolver la problemática.

“Hace meses que la obra social está con problemas”, manifestó, al tiempo que instó a las dos partes a que lleguen a un punto de entendimiento a los efectos de regularizar el servicio de salud. “Ni siquiera se han reunido”, acotó.

Alertó que los hospitales son quienes terminan absorbiendo la demanda de la población afectada. “Llamo a la responsabilidad de los representantes de PAMI y del Círculo. Que los jubilados no estén presos de este conflicto”, exclamó.

Señaló que otra gran preocupación para los afiliados gira en torno a los fármacos. “Muchos llegan a la farmacia y se enteran de que PAMI ya no cubre algunos medicamentos. Eso está pasando y no hay fundamento alguno para que ocurra”, amplió.

El concejal añadió que los beneficiarios de PAMI, además, deberían estar recibiendo los metros de leña en el marco del frío invierno. “Esto no sucede. No hay compra y no se llamó a licitación. Son muchos los jubilados que están esperando”, machacó.

Luego envió un mensaje directo a los responsables de la obra social en Trevelin, Esquel y la región. “Pónganse a trabajar por la gente”, enfatizó y aseveró que en el transcurso de los últimos seis meses “no hubo una respuesta favorable para la población”.

Faltan políticas públicas

El edil no dudó en afirmar que lo ocurrido en torno a PAMI no es un hecho aislado y apuntó, en ese marco, contra el plan económico de gobierno impulsado por el presidente Javier Milei, el cual en seis meses agudizó la crisis a niveles impensados.

Hizo foco en los despidos que vienen multiplicándose en organismos nacionales y en la incertidumbre laboral por la cual atraviesan empleados de Radio Nacional, Agricultura Familiar, Correo Argentino y Parques Nacionales, entre otros.

“No sobran trabajadores en el Estado, lo que faltan son políticas públicas que generen puestos de empleo”, recriminó, elevando su cuestionamiento al modelo neoliberal que conduce las riendas del país desde el pasado 10 de diciembre.