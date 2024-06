El GM Diego Flores, se quedó con el 4° Chess Open IRT de Trelew

El Gran Maestro Diego Flores fue el vencedor en el 4° Open Chess IRT de Ajedrez, celebrado el fin de semana en Trelew, bajo la organización del Club de Ajedrez Capablanca.

El Gran Maestro Diego Flores, representante del Club Obras Sanitarias, fue el vencedor en el 4° Open Chess de Ajedrez, celebrado el fin de semana en Trelew bajo la organización del Club de Ajedrez Capablanca, recibiendo la participación de más de 50 ajedrecistas llegados desde distintos puntos del pais.

El segundo escalón, le correspondió al ajedrecista de Puerto Madryn y representante del Circulo de Ajedrez Peones del Sur, Gustavo Slomka, mientras que el Maestro Internacional Benjamín Mela, cerró el podio ubicándose en el tercer escalón.

El certamen fue acompañado por el Municipio de Trelew y se disputó de manera intensa Durante todo el fin de semana largo en el Gimnasio Municipal Nº 1.

AJEDREZ – 4° TORNEO CHESS OPEN ABIERTO IRT DE TRELEW

Organizado por el Club Capablanca – En el Gimansio Municipal N°1

Posiciones

1- GM Diego Flores 7 pts Junín ( Obras Sanitarias)

2- Gustavo Slomka 5.5 pts Peones del Sur Pto Madryn

3- MI Benjamín Mela 5 pts Buenos Aires (Obras Sanitarias)

4- Teo Dante Cicciari 5 pts Club Lago Puelo

5- Federico Torres 5 pts Río Grande

6- Enzo Pilquiman 5 pts Capablanca Trelew

7- Maximiliano Aguinaga 5 pts Mundo del Ajedrez Com. Riv

(hasta 54 jugadores)



Premios destacados :

Mejor Femenino Sofía Schlund 4.5 pts Capablanca Trelew

Mejor Capablanca Pablo Nock 4.5 pts

Mejor sub 2000 Marzo Lucero 5 pts- Club Lago Puelo

Mejor sub 1700 Luciano Muñoz 3.5 pts- Capablanca Trelew

Mejor Juvenil Benjamin Druetto 3.5- Capablanca Trelew

Mejor No Rankeado Mateo Pistone 3 pts- Capablanca Trelew

Revelación Sofía Schlund 4.5 pts (+70 ELO)- Capablanca Trelew

Destacado Cakeb Mamani – Las Heras.

Premios Encuentro Infantil

1- Giovanni Frontini 7 pts Capablanca Trelew

2- Dylan Castillo 6 pts Capablanca Trelew

3- Benjamin Novas 5 pts Circulo de Rawson

1-Sofia Mamani 5 pts Las Heras

2-Olivia Pavón 4 pts Capablanca Trelew

3-Luana Martinez 2 pts Capablanca Trelew

Mejor sub 14 Ezequiel Pilquimán

Mejor sub 12 Onur Lebed

Mejor sub 10 Benicio Rodriguez

Mejor sub 8 Santino Rodriguez